DS 7 nu ook als E-Tense 225

14 juli 2020 | DS Automobiles introduceert de DS 7 CROSSBACK E-TENSE 225, die naast de volledig elektrische DS 3 CROSSBACK E-TENSE en plug-in hybride DS7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 300 wordt aangeboden.

De nieuwe DS 7 CROSSBACK E-TENSE 225 wordt aangedreven door een benzinemotor met 132 kW (180 pk) vermogen en 300 Nm koppel en een elektromotor met 81 kW (110 pk) en 320 Nm. Die laatste is direct aan de achttrapsautomaat gekoppeld. Bij het vertrek is alleen de elektromotor actief, zodat tot een snelheid van 135 km/u emissievrij rijden mogelijk is. De bestuurder kan vervolgens kiezen voor de hybridemodus die het energieverbruik optimaliseert, of de Sportmodus waarin de aandrijflijn desgewenst het volledige systeemvermogen van 165 kW (225 pk) en een koppel van 360 Nm kan leveren.

De 13,2 kWh batterij is onder de vloer van de auto ondergebracht en maakt een puur elektrische actieradius van 55 km (WLTP) mogelijk. Het brandstofverbruik is vastgesteld op 1,4 l/100 km (WLTP) met een bijbehorende CO2-emissie van 31 g/km. Bij hoge snelheden, dus met de verbrandingsmotor geactiveerd, ligt het verbruik op 6,1 tot 6,5 l/100 km.

De batterij wordt tijdens het rijden opgeladen via een systeem dat is ontwikkeld op basis van de ervaring die DS Automobiles in de Formula E heeft opgedaan. De batterij heeft altijd voldoende reservecapaciteit om de elektromotor te voeden als dat nodig is. Ook de benzinemotor dient om de batterij op te laden. De DS 7 CROSSBACK E-TENSE 225 wint elektriciteit terug bij gas los en tijdens het remmen om de elektrische actieradius te optimaliseren. De speciale functie E-SAVE zorgt ervoor dat de batterij altijd voldoende elektriciteit bevat om de laatste 10 of 20 kilometer van de rit volledig elektrisch te kunnen afleggen of om de batterij volledig op te laden.

Net als de andere geëlektrificeerde modellen van DS Automobiles wordt ook de DS 7 CROSSBACK E-TENSE 225 geleverd met twee laadkabels: de reguliere Mode 2 voor incidenteel opladen aan een huishoudelijk stopcontact en de Mode 3 (7,4 kW) voor het van 0 tot 100% opladen van de batterij via een Wallbox of publiek laadpunt. Het laden is te regelen via een app en de 12-inch touchscreen in het midden van het dashboard van de auto. Het is ook mogelijk om het voorverwarmen van de auto op afstand te programmeren of te starten. Bij een openbaar laadpunt in Nederland (22 kWh) kost het slechts 2 uur om de batterij volledig op te laden. Voor de E-TENSE-uitvoeringen gelden lagere BPM-tarieven en een half tarief voor de motorrijtuigenbelasting.

Standaard is de DS 7 CROSSBACK E-TENSE 225 voorzien van DS ACTIVE SCAN SUSPENSION. In dit systeem registreren behalve de camera achter de voorruit ook vier positiesensors en drie versnellingsmeters de rijomstandigheden (snelheid, mate van stuuruitslag en remmen/vertragen etc.). De informatie gaat rechtstreeks naar een boardcomputer die op basis daarvan de wielophanging per wiel afzonderlijk 'aanstuurt': het systeem maakt continu de wielophanging en demping harder of zachter.

Het comfort is verder verhoogd door middel van geluidsisolatie. Behalve de toch al geluidloze elektromotor en het speciale design van het lichtgewicht onderstel is de DS 7 CROSSBACK ook voorzien van een gelamineerde voor- en achterruit die omgevingsgeluiden extra tegenhouden.

DS CONNECTED PILOT voor autonoom rijden op niveau 2, DS DRIVER ATTENTION MONITORING, DS NIGHT VISION en DS PARK PILOT zijn optioneel verkrijgbaar, terwijl DS ACTIVE LED VISION standaard is vanaf de uitvoering PERFORMANCE Line.

De DS 7 CROSSBACK E-TENSE 225 in de uitvoeringen BUSINESS en EXECUTIVE is specifiek gericht op zakelijk rijders, net als de uitvoeringen SO CHIC, BE CHIC en PERFORMANCE Line. Het complete gamma DS Inspirations is beschikbaar: BASTILLE, PERFORMANCE Line, Pearl Grey RIVOLI, Basalt Black RIVOLI, Alezan Brown OPERA en Art Basalt Black OPERA. Standaard is de DS 7 CROSSBACK E-TENSE 225 voorzien van lichtmetalen 19-inch LONDON Diamond Black-wielen, terwijl 20-inch lichtmetalen wielen als optie verkrijgbaar zijn.

De nieuwe DS 7 CROSSBACK E-TENSE 225 is leverbaar voor prijzen vanaf € 48.900 voor de Business-uitvoering. De prijzen van de DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 300 beginnen bij € 53.900. Beide prijzen zijn exclusief kosten rijklaarmaken.

