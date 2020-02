DS 7 Crossback

DS 7 Crossback nu met PureTech 130 en automaat

20 februari 2020 | De DS 7 CROSSBACK is leverbaar sinds februari 2018 en het motorenaanbod wordt continu verrijkt. Per direct is de PureTech 130 benzinemotor te bestellen met een 8-traps automatische versnellingsbak. De combinatie van de PureTech 130 benzinemotor met de 8-traps automatische versnellingsbak belooft een meer rustgevende rijervaring. Het koppel bedraagt 230 Nm bij 1750 toeren/minuut, terwijl het gemiddelde benzineverbruik van 5,1 liter per 100km (gecombineerd volgens ECE norm -1999/94/EG) bedraagt.