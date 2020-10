DS 3 Crossback

Extra exemplaren DS 3 E-Tense voor Nederland

12 oktober 2020 | Dankzij extra productbeschikbaarheid voor de Nederlandse markt is de volledig elektrische DS 3 CROSSBACK E-TENSE dit jaar nog volop leverbaar tegen het gunstige bijtellingstarief van 8. Van 17 tot en met 24 oktober 2020 organiseren de elf DS Stores in het land de E-TENSE Experience. In deze week is er volop de mogelijkheid om elektrisch rijden en in alle grandeur te ervaren in welke mate de DS 3 CROSSBACK E-TENSE zich onderscheidt. DS Automobiles doet iedere proefrijder bovendien een wijnproeverij cadeau.

