DS maakt prijzen vernieuwde DS 3 bekend

Op zoek naar een DS 3 Crossback 155 PureTech Grand Chic EAT8?

bynco heeft er 7 vanaf € 26.320,-

De vernieuwde DS 3 is op talrijke punten verbeterd ten opzichte van de DS 3 CROSSBACK. Zo is het model nu efficiënter, voorzien van een dynamischer design en uitgerust met nieuwe technologie. De volledig elektrische DS 3 E-TENSE heeft bovendien een verbeterde aandrijflijn die meer vermogen combineert met een grotere actieradius.

Uitrustingsniveaus

De nieuwe DS 3 is leverbaar in de vertrouwde uitrustingsniveaus Bastille, Performance Line, Performance Line+, Rivoli en Opéra. De standaarduitrusting van de DS 3 omvat onder meer een met leder bekleed stuurwiel, automatische airconditioning, DAB+ digitale radio, een 10,3-inch HD-touchscreen voor het infotainment met draadloos Apple CarPlay en Android Auto en de DS Connect Box. Ook standaard zijn 17-inch lichtmetalen wielen, automatische led-koplampen en meerdere USB-aansluitingen.

Benzine of elektrisch

Verder is de DS 3 leverbaar met keuze uit drie motorvarianten. De conventionale PureTech 100 benzinemotor is standaard gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak en beschikbaar voor de Bastille en Performance Line. De PureTech 130 benzinemotor, beschikbaar in combinatie met alle uitrustingsniveaus, is standaard gekoppeld aan een 8-traps automaat. De volledig elektrische DS 3 E-TENSE biedt nu een vermogen en koppel van 115 kW (156 pk) en 260 Nm, een 54 kWh-batterij en een toegenomen actieradius tot 402 km (WLTP). Ook deze wordt aangeboden in alle uitrustingsniveaus.

Prijzen en levering

De prijzen beginnen bij € 35.540,- voor de DS 3 met de PureTech 100-motor in de uitvoering Bastille. De PureTech 130-motorisering is beschikbaar vanaf € 39.290,-. Volledig elektrisch rijden kan vanaf € 41.640,- in de DS 3 E-TENSE Bastille. De DS 3 is te bestellen vanaf 7 oktober 2022 en vanaf 13 januari 2023 te bezichtigen bij de Nederlandse DS Stores.