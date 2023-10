DS 3 Esprit de Voyage kost 42.260 euro

De DS 3 ESPRIT DE VOYAGE heeft een Pebble Grey-interieur waarbij het dashboard is afgewerkt met nappaleder, aangevuld met een ESPRIT DE VOYAGE-reliëf in de vorm van een kaart van Europa. Het geometrische 'Clous de Paris'-patroon, een erfenis van het iconische 'guillochage'-reliëf van Parijse horlogemakers, symboliseert de plaats waar de ESPRIT DE VOYAGE is ontwikkeld: DS DESIGN STUDIO PARIS.

Het Clous de Paris-patroon is specifiek voor de ESPRIT DE VOYAGE-collectie ontwikkeld en komt op meerdere manieren terug in de unieke DS 3 ESPRIT DE VOYAGE, onder meer op de voorste instaplijsten, de badges op de voorportieren en ook als lasergravure in de buitenspiegelkappen. De 18-inch KYOTO-wielen, nu specifiek voor ESPRIT DE VOYAGE, hebben een Anthracite Grey diamantafwerking met een matte coating.

Interieur

De stoelen van de DS 3 ESPRIT DE VOYAGE zijn afgewerkt in twee materialen: Luxembourg stof gecombineerd met Pebble Grey-kleurig nappaleder. Basalt Black generfd lederen stoelbekleding is optioneel verkrijgbaar. De vloermatten hebben een Pebble Grey-kleurige bies, geheel passend bij het interieur. Aanvullend zijn de portier- en hemelbekleding in Pebble Grey uitgevoerd, resulterend in een bijzonder licht en sfeervol interieur.

Gebaseerd op RIVOLI

De DS 3 ESPRIT DE VOYAGE is gebaseerd op de RIVOLI-uitvoering. De uitrusting omvat onder meer keyless entry en start, het DS IRIS SYSTEM infotainmentsysteem met connected 3D-navigatie, verwarmbare voorstoelen, een middenarmsteun voorin, een frameloze automatisch dimmende binnenspiegel en zonnekleppen met verlichte LED-binnenspiegels. De uitvoering heeft verder nog sfeerverlichting bij de voetenruimte, privacy glass achter en LED-achterlichten.

Kleuren

Er zijn voor de DS 3 ESPRIT DE VOYAGE negen kleurencombinaties beschikbaar voor het exterieur. Van mono-tinten zoals Platinum Grey, Perla Nera Black en Polar White, tot en met aansprekende twotone-opties zoals Platinum Grey, Polar White, Crystal Pearl, Artense Grey, Lacquered Grey of Diva Red in combinatie met een Perla Nera Black dakkleur.

Elektrische aandrijflijn

De DS 3 ESPRIT DE VOYAGE wordt in Nederland geleverd met de 100% elektrische E-TENSE-aandrijflijn, bestaande uit een 115 kW (156 pk) sterke elektromotor en een 54 kWh lithium-ion batterij, goed voor een theoretisch WLTP-bereik tot 402 kilometer.

ESPRIT DE VOYAGE is de eerste speciale Collection van DS. In de toekomst volgen er meerdere collecties.