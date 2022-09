DS 3 ondergaat facelift

Op zoek naar een DS 3 Crossback 155 PureTech Grand Chic EAT8?

De spoiler en grille zijn helemaal opnieuw ontworpen om de aerodynamische prestaties van de auto te optimaliseren. De vleugelprofielen die het onderste luchtinlaatrooster omlijsten, demonstreren deze nieuwe efficiëntie. De aandacht voor detail komt ook tot uiting in de afwerking van de badges op de grille en de motorkap en de toepassing van Clous de Paris-inzetstukken en een verscheidenheid aan kleuren, afhankelijk van het model. Aan de achterzijde zijn de lichtunits en de achterklep met scherpere lijnen vormgegeven, terwijl de naam 'DS AUTOMOBILES' nu in gepolijst roestvrijstaal op de achterkant prijkt.

De wielen zijn opnieuw ontworpen voor meer efficiëntie. Deze zijn verkrijgbaar in 17- en 18-inch en er zijn verschillende designthema's en kleuren. De 100% elektrische E-TENSE is verkrijgbaar met nieuwe 18-inch TOULOUSE-wielen met Tall & Narrow Class A+ banden.

Voor de nieuwe DS 3 is er keuze uit zeven carrosseriekleuren, metallic en parelmoer inclusief twee nieuwe parelmoerkleuren: Diva Red, een drielaagse kleur exclusief voor de nieuwe DS 3, en Lacquered Grey. Crystal Pearl, Platinum Grey, Artense Grey, Perla Nera Black en Polar White maken het aanbod compleet met de mogelijkheid om combinaties van twee kleuren te creëren met twee varianten voor het dak: Perla Nera Black of het nieuwe Carat Grey.

De rijpositie is gewijzigd doordat er een nieuwe stuurwiel is ontworpen. De bediening van assistentiesystemen voor de bestuurder en van het infotainment is opnieuw gerangschikt, en ook de schakelpeddels (bij automatische transmissies) zijn herzien. Een nieuw, centraal geplaatst touchscreen van 10,3-inch is standaard, inclusief het ingebouwde DS IRIS SYSTEM-infotainmentsysteem. DS Automobiles biedt optioneel verwarmbare voorstoelen met een massagefunctie (onderrug) en met meervoudige elektrische bediening. De DS 3 BASTILLE-uitvoering is compleet vernieuwd met nieuwe Silicium Grey Peruzzi-stof stoelbekleding en afwerking van dashboard en portieren met een verlopend profiel. Optioneel zijn op deze uitvoering nieuwe Basalt Black-stoelen leverbaar met geprofileerd leer.

De DS 3 E-TENSE is voorzien van een compleet nieuwe elektromotor (geassembleerd in Trémery-Metz), nieuwe overbrenging (geproduceerd in Valenciennes) en een nieuwe batterij (geassembleerd in Possy) voor meer vermogen en extra rijbereik. De nieuwe hybridesynchroonmotor (HSM) profiteert van de expertise opgedaan in de Formula E, wat zich vertaalt in efficiency. Hij levert 115 kW (156 pk) en 260 Nm koppel bij 400 Volt. De nieuwe 54 kWh-batterij (50,8 kWh nominaal beschikbaar) is voorzien van actieve temperatuurbeheersing door middel van vloeistof en een warmtepomp. Dit betekent beter snelladen, meer bereik en een langere levensduur. Opladen kan met 100 kW gelijkstroom (van 0 tot 80% in 25 minuten) en 11 kW wisselstroom (van 0 tot 100% in 5 uur).

De voertuigarchitectuur is geoptimaliseerd. Dankzij een hogere energiedichtheid is de batterij compact en kan hij worden geplaatst onder de zitplaatsen voor en achter en in de middentunnel. De binnenruimte en rijpositie van de elektrische versie is gelijk aan die van de andere motorisaties. De passieve botsveiligheid voldoet daarnaast aan de hoogste eisen.

De DS 3 E-TENSE kan in theorie tot 402 kilometer rijden op een batterijlading, WLTP gecombineerd (12,6 kWh / 100 km), en zelfs meer dan 500 km in stadsverkeer. Dit is mede te danken aan de efficiënte elektromotor, het vermogen om energie terug te winnen, hulpsystemen zoals een warmtepomp, voorverwarmen/koelen, de nieuwe LED-koplampen en de aerodynamische optimalisatie rond de voorwielen, een geringere grondspeling (10 mm lager ten opzichte van andere motorisaties) en de Tall & Narrom wielen van 17- en 18-inch. Al deze elementen samen zorgen voor een tot 7,6% lagere luchtweerstand.

De nieuwe DS 3 is er verder met benzinemotoren: PureTech 100 met handgeschakelde 6-bak en PureTech 130 met automatische transmissie met 8 versnellingen. Vanzelfsprekend voldoen de motoren aan de meest actuele emissienormen.

De DS 3 heeft een nieuw infotainmentsysteem, waarvan de lay-out van de menu's is verdeeld in 12 secties met widgets van verschillende grootte. De digitale functionaliteiten zijn toegankelijk via het 10,3-inch display, terwijl een glanzend zwarte omlijsting rondom het display voor extra cachet zorgt. Connected navigatie en spraakherkenning (40 talen) worden aangeboden door DS IRIS SYSTEM. Het grote centrale display en het 7-inch instrumentenpaneel zijn qua weergave te personaliseren. Dit geldt ook voor het Head-up Display dat informatie direct in het blikveld van de bestuurder op de voorruit projecteert.

VISIO PARK 2, dat op het centrale scherm kan worden bekeken, is bij de DS 3 uitgebreid en verbeterd door middel van verbeterde digitale camera's met hoge resolutie. Hierdoor heeft de bestuurder een completer en scherper beeld van de omgeving romdom de auto tijdens het parkeren of andere manoeuvres. De nieuwe DS 3 komt bovendien met een scala aan geavanceerde rijassistentiesystemen. Zo behoren Lane Keeping Assist, Traffic Sign Recognition met informatie op het display en Active Safety Brake tot 85 km/u tot de standaarduitrusting.

Ook beschikbaar voor de DS 3 is DS DRIVE ASSIST, een radarsysteem dat de rijhulpsystemen Adaptive Cruise Control met Stop and Go-functie en Lane Keeping Assist combineert tot semi-autonoom kunnen rijden op niveau 2. Daarnaast is DS DRIVE ASSIST gekoppeld aan het Active Safety Brake-systeem, date andere voertuigen, fietsers en voetganger kan detecteren en automatisch remt wanneer botsinggevaar dreigt. Hierdoor worden ongevallen voorkomen of de gevolgen ervan beperkt, zelfs in donkere weersomstandigheden en tot een snelheid van 140 km/u. Indien nodig kan Active Safety Brake de nieuwe DS 3 volledig tot stilstand brengen, als de bestuurder zelf niet tijdig reageert. Als optie is uitgebreide verkeersbordherkenning beschikbaar, die naast bepaalde verkeersborden (stopborden, eenrichtingsverkeer, inrijverbod en einde inhaalverbod) ook snelheidsbeperkingen detecteert.

De nieuw ontworpen LED-koplampen, opgebouwd rond drie horizontaal uitgelijnde rechthoekige modules en elegante satijnen sierlijsten, dragen niet alleen bij aan het uiterlijk van DS 3, ze zorgen ook voor meer lichtopbrengt dan voorheen terwijl het energieverbruik ervan is verlaagd. Dit resulteert in een betere actieradius voor de 100% electrische DS 3 E-TENSE en een gunstigere CO2-uitstoot voor de DS 3 met verbrandingsmotoren. Voor nog meer lichtopbrengt zijn er de optionele DS MATRIX LED VISION-koplampen met automatische grootlichtfunctie. Handmatig wisselen tussen dim- en grootlicht is hiermee verleden tijd en deze koplampen verkomen verblinding van andere weggebruikers.

Om de nieuwe DS 3 helemaal te laten aansluiten bij de huidige tijdsgeest en de behoeftes van de consument, is het aantal connected services uitgebreid. Met de MyDS-app op de smartphone zijn op afstand portieren te vergrendelen/ontgrendelen, koplampen in te schakelen en de claxon te activeren. Bij de 100% elektrisch aangedreven DS 3 E-TENSE is het mogelijk ook opladen en laadstatus te beheren. Verder is de MyDS-app uitgebreid met een Send2Nav-module, waarmee een bestemming kan worden opgezocht en rechtstreeks naar het infotainmentsysteem van de nieuwe DS 3 kan worden gestuurd.

In navolging van de DS 7 biedt de nieuwe DS 3 een vereenvoudigd leveringsgamma, met de OPERA-uitvoering als topmodel. Alle uitrustingsniveaus werden herzien, zodat het gehele gamma overzichtelijker is geworden. De prijzen voor de nieuwe DS 3 zullen medio oktober bekend gemaakt worden. De facelift DS 3 is te bestellen vanaf 13 janauri 2023 bij een van de Nederlandse DS STORES.