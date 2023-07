DS verlaagt instapprijs 3 E-Tense

De DS 3 E-TENSE Bastille is uitgerust met onder meer:

Parkeersensoren achter

DS Iris System met onder meer 10.3 inch touchscreen met geïntegreerde draadloos Apple CarPlay en Android Auto

17 inch lichtmetalen wielen

Automatische airconditioning

LED-koplampen

Actieradius 400 km (WLTP gecombineerd)

Met de overheidssubsidie SEPP (€ 2.950,-) bedraagt de prijs van de DS 3 E-TENSE Bastille in feite € 35.040,- (fiscale waarde). De SEPP-regeling geldt ook voor private lease, waardoor het leasebedrag ruim zestig euro per maand lager wordt. Alle uitvoeringen van de DS 3 E-TENSE komen nu in aanmerking voor de SEPP-regeling.

De overige modellen profiteren ook van de aangescherpte prijsstelling. Zo is de DS 3 E-TENSE Performance Line nu leverbaar vanaf € 39.490,- (fiscale waarde € 38.490,-) Dit bekent een voordeel van ruim € 2.500,- ten opzichte van de voorgaande prijzen.

Voor klanten die meer luxe en prestaties wensen, biedt DS verschillende uitvoeringen aan, zoals de Performance Line+, Rivoli en Opéra.