DS 3 nu ook als hybride

De nieuwe HYBRID-aandrijflijn in de DS 3 een benzine- en een elektromotor. In druk stadsverkeer maakt de HYBRID-aandrijflijn het mogelijk om tot 50% van de tijd (dus niet de afstand!) elektrisch te rijden. De elektromotor zorgt daarnaast bij lage toerentallen voor extra koppel en bij stevig accelereren voor een vermogenstoename waardoor de rijder geniet van betere prestaties en een lager brandstofverbruik.

Het HYBRID-systeem fungeert volledig zelfstandig. Dankzij de benzinemotor laadt de accu tijdens het rijden automatisch op, zonder dat de auto met een stekker opgeladen moet worden. Tijdens afremmen en uitrollen wint de aandrijflijn ook energie terug. Het gebruik van het mechanische remsysteem wordt daardoor aanzienlijk verminderd, net als de uitstoot van fijnstof. Voor de veiligheid van voetgangers produceert de auto een licht geluid (AVAS) tot een snelheid van 30 km/u.

Ten opzichte van de DS 3 PureTech 130 Automatic, die wordt vervangen door de nieuwe HYBRID-aandrijflijn, resulteren deze verbeteringen ten aanzien van de gecombineerde WLTP-homologatiecyclus in een theoretische winst van bijna 20% in efficiëntie. Er is bijvoorbeeld 1,2 liter minder brandstof nodig om 100 kilometer af te leggen. Daarnaast wordt de CO2-uitstoot per kilometer met 27 gram (19%) gereduceerd tot slechts 112 gram CO2 per kilometer. In stedelijk verkeer is de energiewinst nog groter: in theorie 38%.

Hybride

DS Automobiles heeft alle HYBRID-componenten ondergebracht onder de motorkap en in de bodemsectie van de auto. Daardoor hebben ze geen invloed op de bruikbaarheid en capaciteit van de bagageruimte, die net zo groot is als die van een benzineversie. De HYBRID-aandrijflijn bestaat uit een benzinemotor met een vermogen van 136 pk en vanaf 1.750 toeren per minuut 230 Nm aan trekkracht. Schakelen gebeurt met een nieuwe automatische e-DCS6 zes-versnellingsbak met dubbele koppeling waarin een synchrone elektromotor met permanente magneet van 21 kW (28 pk) en 55 Nm is verwerkt. Dit is gedaan om ruimte en massa te besparen. Tijdens het afremmen fungeert de elektromotor als generator om kinetische energie terug te winnen en de NMC-lithium-ion batterij van 0,9 kWh van energie te voorzien. De elektromotor, die ook als startmotor fungeert, drijft de auto aan bij lage snelheden en bij beperkte belasting.

De benzinemotor is ten opzichte van de uitgaande PureTech 130-motor sterk geëvolueerd, met een speciale ontwikkeling voor het HYBRID-systeem. De driecilinder turbobenzinemotor met een slagvolume van 1.199 cc werkt volgens de Miller-cyclus, die zorgt voor een hogere thermodynamische efficiëntie en dus voor een aanzienlijke vermindering van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot. De motor is ook uitgerust met een nieuwe distributieketting en een nieuwe turbocompressor met variabele geometrie om de duurzaamheid en het reactievermogen bij lage toerentallen te maximaliseren. Ten opzichte van de uitgaande PureTech 130 Automatic benzinemotor sprint de DS 3 HYBRID 1,2 seconden sneller van 0 naar 100 km/u: 8,4 seconden.

Inzicht in de energiestroom

Achter het stuur van de nieuwe DS 3 HYBRID krijgt de bestuurder inzicht in de werking van de aandrijflijn. Zo licht de snelheidsindicator blauw op als de auto volledig elektrisch rijdt. Desgewenst kan op het digitale instrumentendisplay de energiestroom, samen met het laadniveau van de batterij en de bedrijfsstatus ervan, via een vermogensmeter worden weergegeven. Het percentage waarbij de auto uitsluitend elektrisch rijdt (lees: de brandstofmotor is uitgeschakeld), wordt op de boordcomputer en ook aan het einde van de rit weergegeven.

Direct te bestellen

De orderboeken van de nieuwe DS 3 HYBRID zijn per direct geopend. De vanafprijs van de DS 3 HYBRID BASTILLE bedraagt € 38.390 rijklaar. Omdat de nieuwe HYBRID-aandrijflijn een aanzienlijk lagere CO2-emissie heeft, loopt het prijsvoordeel ten opzichte van de uitgaande PureTech 130 Automatic-aandrijflijn op tot € 2.100. De levering aan klanten beginnen in juni 2024.