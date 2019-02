DS 3 Crossback

DS3 Crossback E-Tense nu te reserveren

15 februari 2019 | Een belangrijke stap in de groei en ontwikkeling van het merk DS in Nederland: in de gloednieuwe DS Store Utrecht is de DS 3 CROSSBACK onthuld waarvan de 100% elektrische e-TENSE variant vanaf nu gereserveerd kan worden. De DS 3 CROSSBACK heeft een vanafprijs van 30.190 euro (PureTech 100 manual motorisatie).