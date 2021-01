DS verlaagt prijs 3 Crossback E-Tense

28 januari 2021 | DS Automobiles presenteert de DS 3 CROSSBACK voor modeljaar 2022. Er zijn verschillende wijzigingen doorgevoerd in de uitrustingsniveaus. Bovendien wordt elektrisch rijden aantrekkelijker, want de DS 3 CROSSBACK E-TENSE is voortaan aanzienlijk scherper geprijsd.

Zakelijke rijders die vanaf heden de volledig elektrische DS 3 CROSSBACK E-TENSE bestellen, kunnen rekenen op een aantrekkelijker tarief. De fiscale waarde van het model bedraagt voortaan namelijk € 38.990,- en dat is € 3.300,- voordeliger dan voorheen. Met de nieuwe prijsstelling blijft de DS 3 CROSSBACK E-TENSE onder de prijsgrens voor 12% bijtelling. Deze nieuwe fiscale vanafprijs geldt zowel voor de uitrustingsniveaus SO CHIC als PERFORMANCE LINE. De PERFORMANCE LINE+ heeft voortaan een fiscale vanaf prijs van € 41.790,- en de GRAND CHIC heeft nu een fiscale waarde vanaf € 43.690,-. De prijzen voor de DS 3 CROSSBACK-modellen met brandstofmotor zijn ongewijzigd. Daarmee is het model nog altijd leverbaar vanaf € 31.390,-.

In de uitrusting van de DS 3 CROSSBACK worden enkele wijzigingen doorgevoerd. Zo komt de carrosseriekleur Imperial Gold voor alle uitvoeringen te vervallen. Bij de uitrustingen DS Inspiration Bastille en Bastille leder wijzigt de afwerking op het dashboard van Bronze naar het met een bronskleurig stiksel afgewerkte kunstleder Basalt. De portierbekleding wordt eveneens in deze bekleding uitgevoerd. Een noviteit zijn de optioneel in zwart uit te voeren DS Wings. Met deze optie krijgen niet alleen de DS Wings, maar ook de achterlichtomlijsting een zwarte afwerking, net als bij de uitvoering Performance Line. Standaard zijn de elementen uitgevoerd in chroom.

Vanaf het uitrustingsniveau GRAND CHIC beschikt de DS 3 CROSSBACK E-TENSE voortaan standaard over DS Inspiration Bastille leder. Optioneel zijn ook DS Inspiration Rivoli en Opéra leverbaar.

Extra exemplaren DS 3 E-Tense naar NL

12 oktober 2020

DS maakt lease prijs DS 3 e-Tense bekend

9 september 2020

DS introduceert 3 Crossback E-Tense

25 oktober 2019

5 EuroNCAP sterren voor DS 3 Crossback

3 juli 2019