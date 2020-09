DS 3 Crossback

DS maakt private-lease prijs DS 3 e-Tense bekend

9 september 2020 | Particulieren kunnen de DS 3 CROSSBACK E-TENSE voor 549 euro per maand rijden, op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Bij de vanaf prijs van 549 euro is er keuze uit twee uitvoeringen: DS 3 CROSSBACK E-TENSE So Chic en de extra sportief aangeklede Performance Line. Beide uitvoeringen zijn per direct leverbaar en kwalificeren voor de nieuwe subsidieregeling van de overheid (indien beschikbaar).

