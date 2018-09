DS introduceert 3 Crossback

13 september 2018 | DS introduceert de 3 Crossback. De Crossback is te voorzien van zowel verbrandingsmotoren als een 100% elektrische aandrijving. De auto wordt op een geheel nieuw platform geproduceerd en biedt daarom nieuwe mogelijkheden op het gebied van technologie en design. Er is ruimte voor nieuwe technologie├źn zoals koplampen met DS MATRIX LED VISION, verzonken portiergrepen die automatisch uitschuiven en een volledig digitaal instrumentenpaneel voor de bestuurder.

DS 3 Crossback is een premium compacte SUV met een bescheiden lengte van 4.12 meter, een krachtig postuur, grote wielen (690 mm, 18-inch) en veel bodemvrijheid. De verzonken portiergrepen zijn elegant en verbetert de stroomlijn. In het begin van de zomer maakten ze hun debuut op de DS X E-Tense Dream Car. Zodra de sleutel in de nabijheid van anderhalve meter van de auto komt, worden de portieren van het slot gehaald en de portiergrepen automatisch uitgeklapt zodat alle passagiers kunnen instappen. De portiergrepen worden weer verzonken en de portieren vergrendeld wanneer er gereden wordt of inzittenden zijn uitgestapt en de sleutel verder dan anderhalve meter van de auto verwijderd is.

Er is keuze uit een uitgebreide reeks combinaties waarmee de auto naar eigen smaak kan worden samengesteld. Er zijn tien verschillende velgdesigns, tien lakkleuren (waaronder het Millennium Blue van de oorspronkelijke DS X E-Tense Dream Car) en drie lakkleuren voor het dak. Een extra vorm van personalisering komt tot uiting in de vijf DS Inspirations (gebaseerd op luxe wijken in Parijs, behalve DS Performance Line): DS MONTMARTRE, DS BASTILLE, DS PERFORMANCE LINE, DS RIVOLI, DS OPERA en de meest uitgesproken variant La Première limited edition. Aan de buitenzijde zorgen de Inspirations voor specifieke details zoals de emblemen op de motorkap en op de portieren of de verchroomde sierstrips op voor- en achterkant met afwerking in hoogglans, glans of zwart geborsteld.

Het interieurdesign komt tot uiting in de middenconsole die dit model erft van DS 7 Crossback. Deze middenconsole met bediening van de versnellingsbak, tuimelschakelaars en elektrische handrem voorziet in alledaagse behoeften van de inzittenden, dankzij een vak om een smartphone op te laden, een reeks opbergvakken waaronder bekerhouders en een brede armsteun die kan worden verschoven.

DS werkte samen met de Franse fabrikant FOCAL om het audiosysteem voor DS 3 Crossback te ontwikkelen. FOCAL, met zijn ELECTRA al langdurig partner (met DS E-TENSE, DS 7 Crossback, DS X E-TENSE), ontwikkelde in samenwerking met de ontwerpers van DS een hifisysteem met twaalf luidsprekers die optimaal in het interieur zijn gepositioneerd met in totaal een vermogen van 515 Watt.

Met DS 3 Crossback komt het 4e kwartaal van 2019 op de markt met volledig elektrische aandrijvin. De actieradius bedraagt 450 kilometer (NEDC-cyclus) en 300 km volgens WLTP. De accu kan in een half uur weer tot 80 procent worden opgeladen. Deze prestaties gaan niet ten koste van interieurruimte omdat de accu's onder de vloer zijn geplaatst. De elektrische aandrijflijn van DS 3 Crossback E-TENSE omvat:

een elektromotor met 100k W / 136 pk en 260 Nm koppel (topsnelheid 150 km/u in sportmode)

acceleratie van 0 naar 100 km/u in 8.7 sec.

een lithium-ion accu met 50 kWh onder de vloer

een regeneratief remsysteem

een actief koelsysteem voor de accu voor ultrasnel opladen tot 100 kW

de auto is bovendien uitgerust met een warmtepomp van de nieuwste generatie waarmee de temperatuur in het interieur wordt geregeld.

DS 3 Crossback is het eerste model dat met een nieuwe versie van de PureTech met 155 pk-benzinemotor, gekoppeld aan een achttraps automaat EAT8 (Efficient Automatic Transmission) zal worden uitgerust. Het aanbod benzinemotoren wordt aangevuld met twee andere motoren die aan de meest recente Euro 6.3-norm voldoen: PureTech 100 en 130. Bij introductie zullen ook dieselmotoren leverbaar zijn waaronder de Euro 6.2 BlueHDi met 100 pk.

DS DRIVE ASSIST maakte zijn debuut op de DS 7 Crossback en is nu leverbaar op de DS 3 Crossback. Met deze functionaliteit wordt de snelheid van de auto aangepast aan die van de voorligger en regelt de besturing van de auto op basis van de wegbelijning om de auto optimaal op de rijstrook te positioneren. Tot een snelheid van 180 km/u (afhankelijk van de lokale wetgeving) regelt de functie snelheid en koers van de auto.

Op basis van de meest recente generatie radarsensoren die de omgeving voor de auto monitoren, registreert het noodstopremsysteem van DS 3 Crossback stilstaande auto's en auto's die in dezelfde richting rijden, evenals fietsers op dezelfde weghelft en bovenal voetgangers, zowel overdag als in het donker. Dit systeem alarmeert de bestuurder met een waarschuwingslampje gevolgd door akoestisch signaal zodra de auto te dicht bij een obstakel komt. Wanneer de bestuurder niet reageert, zal het systeem ofwel de remmen bedienen om een aanrijding te voorkomen of de auto zo veel mogelijk afremmen. Het systeem is automatisch ingeschakeld bij snelheden van 5 km/u tot 140 km/u.