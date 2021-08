DS 3 Crossback aangepast voor modeljaar 2022

30 augustus 2021 | DS Automobiles voert enkele modeljaarupdates door voor de DS 3 CROSSBACK. Enkele uitrustingsniveaus krijgen een andere naam en nieuwe banden zorgen voor een lagere CO2-emissie en een grotere actieradius. Bovendien krijgt de E-TENSE verbeterde techniek aan boord. De prijzen blijven ondanks de verbeteringen ongewijzigd.

In lijn met de andere modellen van DS luisteren de uitrustingsniveaus CHIC, SO CHIC en GRAND CHIC voortaan respectievelijk naar de namen MONTMARTRE, BASTILLE en RIVOLI. De namen van de overige uitrustingsniveaus, de PERFORMANCE LINES en BUSINESS, blijven hetzelfde.

Voor de BASTILLE zijn 17-inch lichtmetalen wielen ANKARA voortaan standaard. Voor alle modellen geldt dat deze nu zijn voorzien van A+ banden, die beschikken over een lagere rolweerstand. Gevolg hiervan is dat alle DS 3 CROSSBACK-modellen voortaan een lagere CO2-emissiewaarde kennen.

Voor de DS 3 CROSSBACK E-TENSE worden ook enkele technische wijzigingen doorgevoerd. Zo beschikt de transmissie over andere verhoudingen en is het 100% elektrische model voorzien van een verbeterde warmtepomp met hygrometer. In combinatie met de nieuwe banden resulteert dit in een aanzienlijk verbeterde actieradius. Afhankelijk van de gekozen bandenmaat neemt de actieradius tot 21 kilometer toe, tot een totale reikwijdte van 341 kilometer (WLTP).

