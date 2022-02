DS 3 als Rooftops of Paris

2 februari 2022 | De daken van Parijs, een onderdeel van het Parijse erfgoed, tonen de doordachtheid van het Haussmann-project dat de Franse hoofdstad vorm gaf in de tweede helft van de negentiende eeuw. Een twintigtal meter boven de straten vormen de gebouwen een zee van grijze zinken daken, van waaruit de mooiste monumenten van de iconische stad opdoemen. Zoals de naam van de nieuwe DS 3 CROSSBACK ROOFTOPS OF PARIS Limited Edition al verklapt, heeft DS Automobiles zich laten inspireren door de beeldbepalende daken van Parijs.

Door hun kleuren, vormen, het vakmanschap van de dakdekkers en de verhalen die onder hun zolders schuilgaan, hebben de daken van Parijs talrijke kunstenaars geïnspireerd. Schilders, dichters, filmmakers en fotografen zoals Paul Cézanne, Vincent van Gogh, Gustave Caillebotte, Paul Verlaine, Jacques Prévert, François Truffaut en Robert Doisneau hebben bijgedragen aan het unieke karakter van de Parijse daken. Zelfs zodanig, dat er een aanvraag is ingediend om die als UNESCO-werelderfgoed te laten registreren.

Zo heeft de DS 3 CROSSBACK ROOFTOPS OF PARIS Limited Edition een originele dakkleur in Gris Carat die past bij een van de vijf aangeboden carrosseriekleuren: Blanc Perle Nacré, Blanc Banquise, Noir Perla Nera, Gris Artense en Cristal Pearl. Het exterieur van het nieuwe, gelimiteerde model is subtiel afgewerkt met exclusieve badges aan de voorzijde en op de voorportieren. Die verwijzen naar de skyline van Parijs en iconische monumenten zoals de Eiffeltoren, de Montparnasse-toren en de Sacré Coeur. De grille is voorzien van verchroomde punten, terwijl op de achterklep een sierstrip in Gloss Black prijkt. De 18-inch diamantgeslepen SHANGHAI-wielen dragen bij aan de premium uitstraling en het unieke karakter van de DS 3 CROSSBACK ROOFTOPS OF PARIS Limited Edition.

Vanbinnen laat de DS 3 CROSSBACK ROOFTOPS OF PARIS Limited Edition een Bastille-interieur in een nieuw licht zien, met een afwerking van drie materialen op de stoelen: Perruzzi stof en Nemesis Grey Silicone met stiksels in Graphite Grey, gecombineerd met een DS Carla Mistral Canvas. Het dashboard en de deurpanelen zijn bekleed met DS Mistral Scale Canvas terwijl de armsteunen zijn bekleed met DS Isabella Mistral Canvas.

De standaarduitrusting omvat onder meer parkeersensoren achter, automatische airconditioning en ruitenwissers met regensensor en snelheidsaanpassing. Daarnaast beschikt elke DS 3 CROSSBACK ROOFTOPS OF PARIS over een pakket aan veiligheidstechnologieën met Automatic Safety Brake, frontale, zijdelingse en gordijnairbags voor en achter, cruise control/snelheidsbegrenzer en verkeersbordherkenning met aanbevolen snelheidsaanpassing.

Er zijn drie motorvarianten beschikbaar: de 100% elektrische E-TENSE en twee benzineversies (PureTech 100 met een handgeschakelde versnellingsbak en PureTech 130 met een automatische transmissie). De nieuwe DS 3 CROSSBACK ROOFTOPS OF PARIS Limited Edition kent een rijklaar vanafprijs van € 34.140,- (inclusief BTW) en is vanaf heden te bestellen.

Op zoek naar een DS 3 Crossback?

bynco heeft er 6 vanaf € 25.690,-

DS 3 Crossback aangepast voor 2022

30 augustus 2021

DS verlaagt prijs 3 Crossback E-Tense

28 januari 2021

Extra exemplaren DS 3 E-Tense naar NL

12 oktober 2020

DS maakt lease prijs DS 3 e-Tense bekend

9 september 2020