DS 3 Crossback

5 EuroNCAP sterren voor DS 3 Crossback

3 juli 2019 | EuroNCAP, een onafhankelijk Europees orgaan dat de veiligheid van nieuwe auto's test en beoordeelt, heeft aan DS 3 CROSSBACK die standaard met het Safety Pack (voorzien van Active Safety Brake) wordt geleverd de maximale totaalscore van vijf sterren toegekend. Dankzij innovatieve technologie, die voorheen ongekend was in zijn segment, verdiende DS 3 CROSSBACK in alle vier testcategorieƫn van Euro NCAP de maximale score van vijf sterren: bescherming van volwassen inzittenden, bescherming van kinderen, bescherming van kwetsbare weggebruikers en veiligheidsassistentie.