De eerste generatie van de Dacia Spring was gebaseerd op de Renault Kwid. Het was een voordelig autootje gericht op de Indiase markt. Dat was tegelijkertijd de kracht en de zwakte achter de lage prijs van de Spring. Het donormodel zorgde ervoor dat de Spring behalve goedkoop ook klein en smal was, met alle gevolgen voor de wegligging en de binnenruimte. Ook deze tweede generatie van de Spring dankt de lage prijs aan een gedeelde basis. Dit keer is die basis echter meer solide: de Renault Twingo E-Tech.

Dacia Spring | Voorkant (breedte 172 cm, hoogte 152 cm)

De nieuwe Spring oogt daarom veel volwassener dan de oude. Wie niet weet dat de Spring en de Twingo dezelfde technische basis delen, zal er op basis van het uiterlijk nooit achterkomen. De Twingo is een guitig ogend autootje dat behalve met de rijkwaliteiten vooral met het innemende karakter weet te overtuigen. De Spring daarentegen is een echte Dacia: nuchter, functioneel en vooral heel doordacht. Door te kiezen voor een stoere uitstraling oogt de Spring niet goedkoop of eenvoudig en dit draagt als vanzelf bij aan het vertrouwen. Door te kiezen voor meer hoekige lijnen oogt de Spring bovendien veel groter dan de Twingo, terwijl de wielbasis in feite gelijk is. Het dak en de achterruiten zijn zelfs identiek, maar slimme stijl-elementen verhullen dat perfect.

Interieur (4 zitplaatsen) Achterbank

Ruimte voor vier

Dankzij de overhang achter de achterwielen heeft de Spring een opmerkelijk grote bagageruimte voor een kleine auto. De achterbank staat niet op rails, maar is zo ver naar achteren geplaatst dat de beenruimte toch heel redelijk is. Vier niet al te grote volwassenen passen daarom in de Spring, alhoewel bij voorkeur slechts voor korte afstanden. Met name het gebrek aan voetruimte achterin is storend.

„Bij de Spring gaat het niet om maximale prestaties of het grootste bereik, maar juist om betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid“

De zittingen van de voorstoelen zijn klein. Omdat een elektromotor weinig ruimte inneemt, hebben veel elektrische auto's een lage neus en een voorruit die ver naar beneden doorloopt voor beter zicht naar voren. De Spring daarentegen heeft een hoog dashboard dat als een muur voor de bestuurder en bijrijder staat. Voor de ene geeft dit een veilig en geborgen gevoel, terwijl de ander dit als beperkend ervaart. Houdt er verder rekening mee dat lange volwassenen alleen voldoende hoofdruimte hebben met de voorstoelen in de laagste stand, waardoor het dashboard nog hoger lijkt.

Een eenvoudige uitrusting met de techniek van nu

Dacia heeft de eerste generatie van de Spring meerdere keren gemoderniseerd. De uitrusting werd moderner, maar bleef doelmatig. Die trend volgt ook de nieuwe Spring. Achter het stuurwiel zijn geen klokken, maar is een beeldscherm te vinden. En ook centraal op het dashboard is een beeldscherm te vinden om het geïntegreerde audio-, communicatie- en navigatiesysteem te bedienen (alleen op de "Journey"). De vormgeving van de menu's is net zo simpel als die van de rest van de auto en dat is in dit geval een groot voordeel. Omdat er weinig afleiding is in de vorm van animaties of overbodige functies, laat het systeem zich eenvoudig bedienen.

Dacia Spring | Driekwart achter

Deze hagelnieuwe auto begint echter met een grote achterstand. Dacia gebruikt versie 12 van Android Automotive als besturingssysteem. Deze versie is zo oud, dat Google fabrikanten met klem adviseert het niet meer te gebruiken; laat staan deze in te bouwen in een hagelnieuw product! Voor Android 12 verschijnen geen updates meer en als er fouten worden ontdekt (in de functionaliteit of beveiliging) zullen deze niet worden hersteld. Het gevolg is ook dat applicaties binnen enkele jaren niet meer zullen functioneren als ze een nieuwere versie van het besturingssysteem vereisen. Een lichtpuntje: het navigatiesysteem is gebaseerd op software van het Europese HERE in plaats van Google Maps en is dus gunstig voor de privacy. Sowieso is het goed om te weten dat de Spring in Europa wordt gebouwd uit Europese grondstoffen.

Moderne auto's hebben vele veiligheidssystemen die met de bestuurder meekijken en waarschuwen waar nodig. Bij alle merken geven deze systemen zo veel vals alarm, dat ze als storend worden ervaren. Daarom laat Dacia de meest bemoeizuchtige systemen eenvoudig uitschakelen door twee keer te drukken op een knop links onder het stuurwiel. Waarvoor dank!

Goedkope elektrische auto

De batterij is het duurste onderdeel van een elektrische auto en de aandrijflijn het meest complexe deel. Beide onderdelen zijn door Dacia (en Renault) herzien om zowel de kosten als de complexiteit te reduceren. Zo bestaat de batterij niet uit cellen die in pakketten in de accu zijn geplaatst, maar vormt de behuizing van de accu het pakket. "Cell to pack" heet dit in vaktaal. Door een stap over te slaan kan meer energie in minder ruimte worden opgeslagen. Bovendien maakt het de constructie minder complex en daarom is de accu voordeliger te produceren en eventueel te repareren. Ook goed om te weten: het betreft hier een zogenaamde "LFP"-batterij en die gaat langer mee en is veiliger én milieuvriendelijker dan de oudere "NMC" batterijen.

Dacia Spring | Zijkant (5-deurs, lengte 386 cm, wielbasis 249 cm)

Naast een batterij heeft een elektrische auto onderdelen voor het opladen, terugwinnen van energie tijdens het remmen en leveren van energie tijdens het rijden. Al deze onderdelen zijn samengebracht in één eenheid die daarom voordeliger is te produceren en minder ruimte inneemt. Bovendien zijn er minder verliezen omdat er geen kabels tussen de afzonderlijke onderdelen lopen. De keerzijde is dat reparatie in dit geval juist wel duurder is, omdat bij het falen van één onderdeel de hele aandrijfeenheid moet worden vervangen.

Ook met al deze integraties blijft de batterij het duurste onderdeel van de Spring en daarom is gekozen voor een batterij met een bescheiden capaciteit (28 kWh). De actieradius bedraagt in theorie 250 km, tijdens de testrit onder ongunstige omstandigheden kwam het daadwerkelijke bereik uit op 213 km. Opladen kan met een snelheid van 6.6 kW bij een publiek laadpunt. Om sneller te laden moet het optionele snellaad-pakket worden besteld. Dan kan bij publieke laadpunten de maximale snelheid van 11 kW worden benut en kan de Spring terecht bij alle snelladers langs de snelweg (maximale snelheid: 50 kW). Gezien de geringe meerprijs luidt het advies: bestel het "Pack Power" er altijd bij!

Goedkoop elektrisch rijden

Alle elektrische auto's zijn stil en soepel en dat geldt ook voor de allergoedkoopste exemplaren. Ook de Spring zet zich moeiteloos in beweging. De motor is onhoorbaar, het kunstmatige zoemende geluid om voetgangers te waarschuwen is echter wel hoorbaar binnen de auto. Wie uit een soortgelijke auto met benzinemotor komt, zal de Spring desondanks als snel en ongekend comfortabel ervaren. In vergelijking met duurdere elektrische auto's zijn de prestaties van de Spring nog altijd ruim voldoende. Deze kleinste Dacia komt moeiteloos mee met de verkeersstroom, ook op de snelweg.

Dacia Spring | Driekwart voor

Verwacht echter niet het verpletterende spintvermogen waarmee sommige andere elektrische auto's zelfs exotische sportwagens op hun nummer zetten. Dat zou de Spring niet alleen (veel) duurder maken in aanschaf, maar ook in gebruik. Dankzij het bescheiden karakter heeft de Spring in theorie een verbruik van 12.7 kWh per 100 km. Tijdens de proefrit, wederom onder ongunstige omstandigheden, kwam dat uit op 13.5 kWh per 100 km. Daarmee behoort de Spring tot de zeer zuinige elektrische auto's.

Omdat een elektrische auto geen versnellingsbak heeft, laat de Spring zich bedienen als een automaat. Echter, deze heeft geen "park". De parkeerstand wordt automatisch geselecteerd wanneer de portieren worden geopend. Dat klinkt slim, maar is in de praktijk ontzettend onhandig. Wie bijvoorbeeld langer wil stilstaan met draaiende motor (verwarming / airco / radio aan houden), moet de auto stopzetten, het portier openen en weer sluiten! Door de B-stand van de automaat te kiezen kan extra energie worden teruggewonnen bij het afremmen op de motor. Daarbij komt de auto echter nooit tot stilstand en wie dat vergeet kan zomaar ergens tegenop rijden! Volgens Dacia is dit gedaan voor de veiligheid, om de bestuurder te dwingen op te blijven letten. Volgens Autozine is een auto die vanzelf tot stilstand komt altijd veiliger dan een auto die ongecontroleerd door blijft rollen.

Rijeigenschappen

Op veel punten mag worden bezuinigd, maar niet op het weggedrag. Dat is in het beste geval oncomfortabel en in het slechtste geval gevaarlijk. Alhoewel de Dacia Spring goedkoper is dan de Renault Twingo waarvan hij is afgeleid, zou het te kostbaar zijn om beide auto's een verschillend onderstel te geven. Dacia begint daarom al met een bovengemiddeld goede basis. Daarbij is de nieuwe Spring een stuk groter dan de vorige en met name de toegenomen spoorbreedte zorgt voor merkbaar meer stabiliteit. Door te kiezen voor stevige dempers wordt voorkomen dat de Spring overhelt in de bocht en uit balans kan raken. De Spring heeft daarom ondanks de lage prijs heel volwassen rijeigenschappen.

Dacia Spring | Achterkant

Conclusie Dacia introduceert de tweede generatie van de Spring. Opnieuw is het doel de best mogelijke elektrische auto voor de laagst mogelijke prijs aan te bieden. Dit keer is de Renault Twingo ls basis gebruikt en dat zorgt qua rijeigenschappen, aandrijflijn en uitrusting voor een veel beter uitgangspunt dan bij de eerste Spring. Tegelijkertijd blijft Dacia trouw aan de basisprincipes. Bij de Spring gaat het niet om maximale prestaties of het grootste bereik, maar juist om betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Met die laatste term wordt zowel milieuvriendelijkheid als een lange levensduur bedoeld. Op het moment van schrijven is de Dacia Spring de goedkoopste elektrische auto van Nederland, maar de markt is continu in beweging. Met name de Chinese nieuwkomers zijn ijzersterk in het bouwen van goede en goedkope auto's. Echter, dat zijn merkbaar Chinese producten die later zijn aangepast aan de Europese smaak en Europese normen. De Dacia Spring is overduidelijk een Europese auto die in Europa is gemaakt voor Europese klanten. Tenslotte is het belangrijk om niet alleen naar de aanschafprijs, maar ook naar de (private)lease-prijs te kijken. Leasemaatschappijen zijn experts in het inschatten van de gebruikskosten, betrouwbaarheid en toekomstige inruilwaarde van auto's. De laagste aanschafprijs is daarom niet altijd gelijk aan de laagste leaseprijs (en omgekeerd). Zeker voor particuliere kopers geldt dat een auto niet alleen goedkoop moet zijn in aanschaf, maar ook in gebruik. Wie vanuit een auto met verbrandingsmotor overstapt in de Spring maakt daarom een enorme stap vooruit in veiligheid en comfort, terwijl de Spring veel goedkoper rijdt.