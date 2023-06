Bloemetje uit Japan

De Nissan Sakura is alleen in Japan verkrijgbaar omdat het een zogenaamde "kei car" is. Dergelijke auto's zijn helemaal op maat gemaakt om te voldoen aan Japanse fiscale wetten om in aanmerking te komen voor kortingen. Zo mag een kei car niet langer zijn dan 340 cm, niet breder dan 150 cm en moet de topsnelheid zijn beperkt tot 140 km/u. Om aan deze eisen te voldoen moeten soms compromissen worden gesloten en/of speciale compacte onderdelen worden gebruikt die veel kostbaarder zijn dan doorsnee componenten.

De eisen op het gebied van de omvang verklaren waarom de Sakura een kort en gedrongen autootje is. Terwijl kei cars in de regel schattig zijn, combineert de Sakura aandoenlijke afmetingen met een ongewoonlijk zelfverzekerde blik. Daardoor is dit een kei car om serieus te nemen! De neus met gesloten grille zorgt voor een moderne uitstraling en maakt duidelijk dat dit een elektrische auto is.

Ruimte

Gezien de minimale buitenmaten komt de enorme binnenruimte als een grote verrassing. En dan gaat het niet om relatieve ruimte, maar om absolute ruimte. Met name de beenruimte achterin is uitstekend en doet zelfs niet onder voor die van de veel grotere Nissan Ariya! De ruimte voorin is gigantisch en terwijl kei cars in de regel zijn gemaakt voor het Japanse postuur, zit de Hollandse testrijder vorstelijk voorin in de Sakura. Er blijft zelfs hoofdruimte over om met een hoed op te rijden. De bestuurder en bijrijder zitten op een "tweezitsbankje", want dat vinden Japanners veel gezelliger dan twee gescheiden stoelen.

De stijl van het dashboard is vergelijkbaar met die van de (veel duurdere!) Ariya. Een combinatie van stof en koperen accenten geeft de Sakura een ongebruikelijk chique uitstraling voor een auto in het kleinste segment. Bovendien geeft het interieur op geen enkele manier het gevoel dat er is bezuinigd op de kwaliteit van onderdelen of materialen om de Sakura voordelig aan te kunnen bieden.

„Uiteindelijk zijn er slechts twee echte nadelen die de testredacteur ervan hebben weerhouden om de Sakura als handbagage mee te nemen op de retourvlucht: het stuurwiel zit rechts en opladen is problematisch in Europa vanwege het Japanse ChaDeMo stekker“

Uitrusting

Ook de uitrusting laat weinig te wensen over met sleutelvrije toegang, een volwaardig klimaatcontrolesysteem, een achteruitrijcamera, parkeersensoren rondom, een elektrisch bediende parkeerrem, stuurverwarming en natuurlijk een volledig infotainmentsysteem. Dat laatste ondersteunt ook Apple CarPlay en Android Auto middels USB A en C aansluitingen op de middentunnel. Het geluid van het audiosysteem is verrassend vol, waarmee de Sakura opnieuw niet het idee geeft van een klein of goedkoop autootje.

Met het bankje, de prachtige bekleding en alle luxe is de cabine van de Sakura een heerijke plek om te vertoeven, zelfs wanneer de auto niet rijdt!

Elektrische auto

Het duurste onderdeel van een elektrische auto is de batterij en de Sakura is daarvan het rijdende bewijs. De batterij heeft een capaciteit van slechts 20 kWh, waarmee de actieradius volgens de Japanse WLTC-norm 180 km bedraagt. Tijdens de testrit onder gunstige weersomstandigheden was dat 154 km.

Het idee achter de Sakura is dat dit bereik voor de meeste ritten ruim voldoende is. Het is daarom zonde van het geld (en het milieu!) om voor een enkele uitzondering elke rit extra ballast mee te slepen. De "Honda e" en "Mazda MX-30" gaan uit van diezelfde theorie, maar zijn niet voordeliger dan elektrische auto's met een grotere actieradius. De Nissan Sakura is daadwerkelijk veel voordeliger dan andere elektrische auto's (op het moment van schrijven omgerekend 16.400 euro) en daarmee komt het concept dit keer juist wel tot zijn recht.

Voor de test is gereden van het hart van Tokyo over een gigantisch complex van ringwegen naar de buitengebieden waar menigeen ontspant in recreatiegebieden en sportvelden op rivierbeddingen. Daarom resteerden zelfs na een volle dag rijden nog enkele tientallen kilometers bereik en is er nooit sprake geweest van stress omdat het bereik tekort zou schieten (ook wel bekend als "range anxiety"). Bovendien kan de Sakura relatief vlot laden, alhoewel juist hier dé grote adder onder het gras zit: achter het laadklepje is een ChaDeMo aansluiting te vinden en die is in Europa vrijwel uitgefaseerd.

Om er voor te zorgen dat de kleine batterij niet te zeer wordt belast, heeft Nissan gekozen voor een bescheiden elektromotor. De 63 pk / 195 Nm sterke motor is in de sportstand levendig en voldoende om vlot te passeren of brutaal in te voegen indien nodig. In de eco-modus zijn de prestaties bescheiden, maar net voldoende. Met de in Japan gebruikelijke kalme rijstijl (de maximumsnelheid op veel snelwegen bedraagt 60 tot 80 km/u) kwam het testverbruik uit op een uiterst bescheiden 9.9 km / kW. Net als andere elektrische auto's van Nissan laat ook de Sakura zich rijden met één pedaal in de zogenaamde "e-pedal"-stand.

Weggedrag

De Sakura dankt zijn onwaarschijnlijke binnenruimte en lage rolweerstand aan kleine wielen. Dat heeft als nadeel dat de Sakura bepaald geen bochtenridder is. De besturing is licht en exact, waarbij altijd merkbaar is dit dit een uiterst wendbare auto is. Op zijn eigen manier geeft de Sakura daarom toch iets van een gevoel van superioriteit. In de bocht helt het hoge en smalle koetsje echter merkbaar en soms bijna verontrustend over. De batterij zorgt echter voor een laag zwaartepunt, waardoor de Sakura als een tuimelaar altijd weer snel terug in balans is.

Conclusie

Is het een gemis dat de Nissan Sakura niet in Europa verkrijgbaar is? Ja, absoluut. Dit is namelijk de eerste elektrische auto waarbij een batterij met een kleine capaciteit een voordeel is. Het zorgt voor een laag gewicht, meer dynamiek, meer binnenruimte en een zeer lage prijs. Dit laatste in tegenstelling tot andere Japanse elektrische auto's, die ondanks een bescheiden batterij toch een hoge prijs hebben. De binnenruimte is ronduit verbluffend voor een kleine auto.

Bij al die rationele argumenten komen de exacte besturing en kleine draaicirkel, die voor het nodige rijplezier zorgen. De afwerking van het interieur is dankzij een combinatie van stof en koperkleurige accenten prachtig (als een Nissan Ariya in het klein). Veel kei cars vallen buiten Japan niet in de smaak omdat ze een schattige en/of bijna zielige uitstraling hebben. De Sakura zou met zijn zelfverzekerde blik en moderne uitstraling wel degelijk kans hebben in Europa.

Uiteindelijk zijn er slechts twee echte nadelen die de testredacteur ervan hebben weerhouden om de Sakura als handbagage mee te nemen op de retourvlucht: het stuurwiel zit rechts en opladen is problematisch in Europa vanwege het Japanse ChaDeMo stekker.