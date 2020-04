Autotest | Smart richt zich vanaf het eerste begin van het merk op stadsauto's. Gaandeweg werden die stadsauto's steeds slimmer. Ze kregen meer verfijning, geavanceerdere techniek en ook het uiterlijk ging met de tijd mee. Inmiddels zijn alle modellen van Smart elektrische auto's. Toch zag Smart voor modeljaar 2020 weer kans voor verbeteringen. Is de "Smart ForTwo EQ" nog slimmer geworden?

Zo'n twee jaar geleden kreeg de Smart ForTwo al een nieuw uiterlijk, een rijkere uitrusting én elektrische aandrijving. Wat blijft er dan nog over om te verbeteren voor modeljaar 2020? De "connectiviteit"! Dat wil zeggen: voortaan kan iedere Smart worden voorzien van een eigen internet-aansluiting en daarmee kan de auto met de buitenwereld communiceren.

Het voornaamste doel is om in contact te blijven met de bestuurder via een app op de mobiele telefoon genaamd "Ready To". Juist omdat iedere Smart een elektrische auto is, is dat zinvol. De modellen van Smart hebben namelijk een beperkt bereik (waarover later meer) en daarom moeten langere ritten van tevoren zorgvuldig worden gepland. Ook is het handig om op afstand te kunnen zien hoe het laadproces verloopt, want slimme en moderne laadpunten kunnen de stroom-afgifte variëren. Zo kunnen ze het vermogen beperken als er (te) veel auto's tegelijk laden.

"Ready To" kan ook worden gebruikt om vrije parkeerplekken te vinden of om de auto te delen met anderen (en bij te houden wie wanneer rijdt). Let op dat het koppelen van de telefoon in de auto juist beperkt is. Vanaf begin 2020 wordt alleen Android Auto ondersteund. Pas in de zomer van 2020 komt daar Apple Carplay bij (geen software-update, nieuwe apparatuur vereist).

Facelift

Alhoewel de Smart ForTwo en ForFour voor modeljaar 2017 al een facelift hadden ondergaan, is het uiterlijk opnieuw gewijzigd. Omdat alle modellen nu wereldwijd elektrisch zijn, kon de grote grille komen te vervallen (elektrische auto's hebben veel minder koeling nodig dan auto's met een verbrandingsmotor). Voortaan heeft de ForTwo EQ, zoals de elektrische modellen officieel heten, alleen nog een luchtinlaat rondom de kentekenplaat. De luchtinlaat tussen de motorkap en de kentekenplaat is komen te vervallen. Hiermee wordt de stroomlijn verbeterd en dat zorgt voor meer efficiency en minder rijgeluiden.

Let ook op het nieuwe beeldmerk: voortaan is er geen logo meer op de neus te vinden, maar wordt de merknaam voluit geschreven. De knipperlichten zijn in de koplampen verwerkt, waardoor de neus er nog "schoner" uitziet.

Interieur

Al sinds de introductie van het merk Smart in 1998 weet het als geen ander ruimte optimaal te benutten. Voor modeljaar 2020 gaat dit nog een klein stapje verder met meer bergruimte in het interieur. Bovendien zijn bakjes en vakjes waar mogelijk aan de bovenkant voorzien van netten, zodat ze tot de rand toe kunnen worden gevuld.

Nog altijd is de cabine van de hier gereden ForTwo een echt ruimtewonder. De hoofd- en beenruimte is riant. Daarbij zijn de stoelen lekker groot, waardoor de auto als vanzelf als groot wordt ervaren. De gebruikte materialen en afwerkingskwaliteit doen niet onder voor die van grotere en duurdere auto's, waardoor de ForTwo op geen enkele manier voelt als een budget-model (alhoewel dit sterk afhankelijk is van de gekozen kleuren en uitvoering).

De uitrusting is ruim voldoende, waarbij echter wel merkbaar is dat deze auto al zes jaar op de markt is. Zo vragen bestuurders-assistenten zulke ingrijpende aanpassingen aan het basisontwerp, dat deze ook met deze tweede facelift niet konden worden gerealiseerd. De ForTwo schittert daarentegen met luxe zaken zoals een heel behoorlijk (optioneel) audiosysteem van JBL en een achteruitrijcamera (schromelijk overdreven bij een auto waarbij de bestuurder vanaf de stoel de achterbumper kan aanraken, maar wel leuk).

Rijeigenschappen

Smart voert twee modellen: de ForFour en de hier gereden ForTwo. De ForFour rijdt grofweg hetzelfde als iedere andere compacte auto. De ForTwo daarentegen is een unieke auto. Dankzij de extreem korte wielbasis is de ForTwo wendbaarder dan iedere andere auto. Zoals een sportwagen levendig en uitdagend is door de sterke motor, weet de ForTwo enorm te plezieren met de wendbaarheid. In de stad glipt de ForTwo overal tussendoor. Parkeren is zo makkelijk, dat menig Smart-rijder de auto op de vreemdste plekken neerzet om toch nog een uitdaging te hebben.

Ondanks de beweeglijkheid in de stad, is de stabiliteit op de snelweg ook prima en is dit een auto die moeiteloos langere afstanden aflegt.

Elektrische auto

Dat wil zeggen: voor zover de elektrische aandrijving dat toelaat. Omdat de ForTwo weinig ruimte heeft voor accu's en om de prijs beperkt te houden, heeft Smart gekozen voor een kleine batterij. In theorie kan de ForTwo EQ op een volle accu 135 km afleggen (WLTP). Tijdens deze test kon 125 km worden afgelegd in de eco-stand en met uitgeschakelde verwarming (die laatste kan zomaar 30 tot 40 km van het bereik afsnoepen).

In de praktijk is het bereik ruim voldoende wanneer in en om de stad wordt gereden. Dan wordt zelfs nauwelijks naar de boordcomputer gekeken! En ook wie thuis kan laden, en dus iedere dag begint met een volle accu, heeft in veel gevallen voldoende aan het bereik van de ForTwo EQ. Wanneer echter langere afstanden moeten worden afgelegd, dan is de beperkte actieradius echt een beperkende factor omdat ritten van laadpunt naar laadpunt moeten worden gepland.

Een kleine goedmaker: vanaf modeljaar 2020 laadt de ForTwo EQ sneller op. Bij een laadpunt dat 22 kW over drie fasen kan laden, is de accu nu binnen 40 minuten van 10 tot 80% geladen. In de praktijk wist de testauto steeds in zo'n 2 uur van 30% tot 100% te laden. Let op dat de ForTwo EQ niet kan laden bij een snellader (zoals te vinden langs snelwegen) omdat hier een andere stekker wordt gebruikt.

Zelfs in de economische modus presteert de ForTwo prima. Bovendien wint het mechaniek dan maximaal energie terug bij het loslaten van het gaspedaal. Wie daar eenmaal aan is gewend kan veelal met één pedaal rijden en hanteert de rem alleen nog in noodgevallen. In de standaardmodus is de ForTwo levendig en zelfs venijnig snel. Dan passen de prestaties perfect bij het levendige weggedag en is ForTwo-rijden echt een feestje.

Conclusie

De Smart ForTwo is al ruim 20 jaar op de markt. De hier gereden vierde generatie is weer slimmer dan de voorgaande versies. Dat is te danken aan het feit dat Smart altijd een helder doel voor ogen heeft: gebruik in de stad. Dat komt terug in het uiterlijk, de rijeigenschappen en de techniek.

Door de Smart ForTwo uit te voeren in hippe kleuren en bijzondere materialen, is dit miniatuurtje een begeerlijk autootje. De geringe afmetingen maken de ForTwo wendbaar en dat is makkelijk in druk verkeer en bij het parkeren. De elektrische aandrijving maakt de ForTwo vlot, voordelig per kilometer en vriendelijk voor de andere bewoners in de stad. Een nieuw aspect van de techniek zit in de connectiviteit, waardoor het plannen van ritten en delen van de auto makkelijker wordt. Zo komt de Smart ForTwo EQ nog slimmer door de stad.

plus Vlot en wendbaar

Voordelig in gebruik

Heel veel rijplezier min Geen koopje

Niet geschikt voor snelladers

(Nog) geen ondersteuning voor Apple Carplay

