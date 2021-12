Dacia maakt prijzen Jogger bekend

15 december 2021 | De Jogger is veelzijdig nieuw model van Dacia dat die zaken verenigt: de lengte van een stationwagen, de interieurruimte en laadcapaciteit van een MPV en de veelzijdigheid van een SUV. De prijzen beginnen vanaf 19.150 euro. Bestellen kan per direct en vanaf eind maart 2022 staat de Jogger bij de Nederlandse Dacia dealers.

De Dacia Jogger is te bestellen met keuze uit drie uitrustingsniveaus: Essential, Comfort en Extreme Limited Edition. Wat carrosseriekleuren betreft is het model verkrijgbaar in Blanc Glacier en in de metallic kleuren Bleu Iron, Brun Terracotta, Gris Comete, Gris Moonstone en Noir Nacre.

Dacia levert de Jogger met keuze uit twee motorvarianten. Behalve de TCe 110-benzinemotor met een koppel van 200 Nm die gekoppeld is aan een handgeschakelde zesversnellingsbak is er ook de TCe 100 Bi-Fuel die geschikt is voor benzine en LPG en een actieradius tot 1.000 kilometer biedt. Dankzij de grote actieradius en circa 40% lagere LPG-prijs aan de pomp is de Bi-Fuel-variant een alternatief voor een dieselauto. Bovendien zijn de onderhoudsintervallen, onderhoudskosten en bagageruimte van de TCe 100 Bi-Fuel gelijk aan die van de TCe 110-benzineversie.

Een eigenschap van de nieuwe Dacia Jogger is de keuze uit vijf of zeven zitplaatsen. Als zevenzitter kent de Jogger tot zestig verschillende configuraties, mede dankzij de individueel uitneembare stoelen op de derde zitrij.

De vijfpersoonsuitvoering biedt een bagageruimte van 708 liter (tot aan de bovenkant van de rugleuning) en 1.819 liter als de tweede zitrij is neergeklapt. De zevenpersoonsversie biedt een bagageruimte van 160 liter achter de derde zitrij die kan worden uitgebreid tot 506 liter als die derde zitrij niet gebruikt wordt. Als bij de zevenzitter de achterste stoelen verwijderd worden en de achterbank is neergeklapt, blijft 1.807 liter aan laadruimte over.

