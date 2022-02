Autotest | Dacia had twee ruimtewonderen in het programma. Zowel de Logan MCV als de Lodgy boden heel veel ruimte tegen een ongekend scherpe prijs. Die twee modellen worden nu opgevolgd door de "Jogger". Weet deze ene auto twee modellen te vervangen? En heeft de Jogger het in zich om net zo'n hardloper te worden als de andere gezinsauto's van Dacia?

Om meerdere modellen op te kunnen volgen is de Jogger verkrijgbaar in verschillende versies. De Jogger is er met vijf of zeven zitplaatsen en in een gewone of avontuurlijke uitdossing. In alle gevallen is al aan de buitenkant te zien hoe Dacia maximale ruimte uit beschaafde buitenmaten haalt. De wielen staan op de uiterste hoeken en het koetswerk is recht en hoekig.

Tegelijkertijd is te zien dat Dacia uit Oost-Europa komt, waar de wegen vaak van slechte kwaliteit zijn. Voor een gewone gezinsauto is de bodemvrijheid namelijk zeer groot (slechts 1 cm minder dan Dacia's terreinwagen, de Duster). Daarbij is de testauto een zogenaamde "Extreme"-uitvoering die dankzij een avontuurlijke aankleding een veel spannendere uitstraling heeft dan zomaar een gezinsauto.

Ruimte

De raamlijn verraadt hoe slim de Jogger is opgezet. Net na de voorportieren zit een knik in de rand boven de zijruiten. Iedere zitrij staat namelijk iets hoger dan de vorige voor een eenvoudige instap, comfortabele zit (benen niet te ver optrekken) en vrijer zicht rondom.

De grootste kracht van de Jogger zit in de derde zitrij. Deze is te bereiken door de achterbank op te klappen, waarna een heel behoorlijke toegang tot de achterste twee zitplaatsen ontstaat Hier zitten zelfs volwassenen heel behoorlijk en daarmee biedt de Jogger meer ruimte dan veel grotere SUV's die bovendien een veelvoud kosten van de Dacia!

De ruimte op de tweede achterbank is eveneens prima. Ook hier is duidelijk merkbaar dat de zit hoger is dan die van de voorstoelen en dat draagt echt bij aan het comfort. Met de derde zitrij in gebruik is de bagageruimte minimaal. Wanneer deze wordt opgeklapt heeft de Jogger geen vlakke, maar wel een hele diepe laadvloer (tot 2 meter!). Uiteraard kunnen alle stoelen worden uitgenomen en dan vallen twee dingen op: de procedure is logisch en eenvoudig en de stoelen zijn zo licht, dat iedereen ze eenvoudig in en uit de auto kan tillen.

„Wie de Jogger niet om de prijs kiest, zal overtuigd worden door de ruimte“

Voorin is de ruimte goed, maar kon nooit een echt prettige zithouding worden gevonden. Voor deze test zijn twee Joggers gebruikt en zijn vele uren gereden, maar steeds bleef de zithouding onprettig en daarmee de controle over de auto niet ideaal.

Uitrusting

Voorheen gebruikte Dacia de voordeligste componenten die bij moederbedrijf Renault voor handen waren. Daarom was het interieur soms een samenraapsel van nieuwe of juist oude onderdelen en was ook de uitrusting op het ene punt modern en op het andere achterhaald. Inmiddels is Dacia echter zo succesvol, dat het voor Renault voordeliger is ("schaalvoordeel") om Dacia te voorzien van de meest gangbare en dus moderne onderdelen.

Afhankelijk van de gekozen uitrusting is de Jogger daarom voorzien van al het noodzakelijke, of zelfs compleet en modern. Denk in dat laatste geval aan diverse bestuurders-assistenten, een compleet audio-, communicatie- en navigatiesysteem, sleutelvrije toegang, een elektronisch bediende parkeerrem en een volwaardig klimaatcontrolesysteem. LED verlichting, zij-airbags, en dakrails zijn zelfs standaard. In alle gevallen is gekozen voor een eenvoudige uitstraling en dito bediening, maar dat laatste is in de praktijk zelfs een voordeel.

Weggedrag

Om de prijs laag te houden gebruikt Dacia bij voorkeur eenvoudige techniek. Echter, inmiddels maken elektrische en hybride aandrijving een auto zo voordelig in gebruik, dat dit een hogere aanschafprijs snel goedmaakt. Dacia heeft echter een slimme uitzondering op deze regel gevonden! Door te kiezen voor lichtgewicht bouw kan worden volstaan met lichtere motoren die voordelig in aanschaf en gebruik zijn.

Echter, lichtgewicht bouw betekent vaak het gebruik van dure materialen (kevlar, aluminium) en daarmee zou Dacia zijn doel alsnog voorbij streven. In plaats van kostbare materialen heeft Dacia gekozen voor een voordelige basis. Voorheen stond de middelgrote Dacia op een middelgroot platform van Renault dat werd vereenvoudigd. De Jogger daarentegen staat op een platform voor compacte auto's ("CMF-B""), dat vervolgens is verlengd.

In het verleden hebben diverse auto's echter bewezen dat een grote auto op een klein platform matige rijeigenschappen oplevert. De Jogger is absoluut geen bijzondere of interessante auto om te rijden, maar op geen enkele manier geeft de auto het gevoel dat het platform ontoereikend is. Op slecht wegdek is het comfort prima en op de snelweg is de stabiliteit voldoende. Bovendien laat de Jogger zich probleemloos door een bocht "smijten". Verwacht geen communicatieve besturing of verfijnd onderstel, maar gezien de eenvoudige opzet heeft Dacia knap werk geleverd. Sterker nog: ondanks het feit dat de Jogger bijna dezelfde bodemvrijheid heeft als de Duster, heeft de nieuwkomer een beduidend beter weggedrag.

Motoren

Zoals gezegd: dankzij de lichte bouw voldoen ook lichte motoren. Op het moment van schrijven staan er twee motoren op de prijslijst: de "TCe 110" en "TCe 100 bi-fuel". Een automaat is vooralsnog niet leverbaar, maar zal samen met een hybride-versie beschikbaar zijn vanaf 2023.

De standaard benzinemotor levert 110 pk / 200 Nm en dat is ruim voldoende om mee te komen met de verkeersstroom. Wederom levert de Jogger weinig rijplezier of sensatie, maar het voldoet allemaal ruimschoots. Dankzij een zesde versnelling wordt het verbruik op de snelweg beperkt. Houd er echter rekening mee dat dit een echte "overdrive" is. Daarom is het sprintvermogen in de hoogste versnelling gering en moet worden teruggeschakeld om te klimmen of te passeren. Wanneer de motor toeren maakt, is duidelijk hoorbaar dat het hier een driecilinder betreft (roffelend geluid). De Jogger is niet stil, maar wel rustig.

Om nog voordeliger te rijden biedt Dacia al jaren een versie op LPG aan. De "bi-fuel" is goed voor 91 pk / 160 Nm. Dit verschil in vermogen en brandstof met de benzinemotor is in de praktijk nihil. Ook op LPG zijn de prestaties ruim voldoende. Het verschil zit slechts in het verbruik. Op een veeleisend traject met veel hoogteverschillen en stadsverkeer kwam het testverbruik met de "TCe 110 Extreme" uit op 6.4 liter per 100 km. Diezelfde route kostte 8.2 liter LPG per 100 km. Dankzij inbouw door de fabriek, zijn de tank en bediening bediening (knoppen of displays) perfect geïntegreerd.

Conclusie

Zal de Jogger net zo'n succes worden als de vorige grote gezinsauto's van Dacia? Ongetwijfeld! Ook de Jogger biedt heel veel ruimte voor heel weinig geld. Maar omdat het merk Dacia in de loop der jaren sterk gegroeid is, is het niet langer afhankelijk van "restanten" van moederbedrijf Renault. De Jogger heeft daarom een veel slimmere opzet en een beduidend modernere techniek.

Die opzet bestaat uit een lichtgewicht bouw, waardoor ook lichte motoren voldoen. Dat zorgt voor zowel een lage aanschafprijs als lage gebruikskosten (vooral bij LPG). Wat de Jogger ook heel slim maakt zijn de modulaire opzet (stoelen eenvoudig te verwijderen) en de overweldigende binnenruimte. Met die ruimte is de Jogger zelfs enig in zijn soort. De Jogger biedt zeven volwaardige zitplaatsen en is daarmee ruimer dan veel grotere auto's die ook nog eens een veelvoud kosten van de Dacia. Wie de Jogger niet om de prijs kiest, zal overtuigd worden door de ruimte. Kortom: de Dacia Jogger wordt gegarandeerd een hardloper!