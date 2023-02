Meer voor minder

Op zoek naar een Dacia Jogger Hybrid 140 Expression?

bynco heeft er 4 vanaf € 24.440,-

Dacia begint goed: de Jogger biedt namelijk heel veel strekkende meters metaal per euro. De Jogger is een middelgrote stationcar die in de hoogte is gebouwd. Dat verraadt dat alles draait om de binnenruimte. De oplettende kijker ziet bovendien dat de Jogger het nieuwe Dacia-logo op de neus heeft.

Van zowel de binnen- als de buitenkant is de Jogger zeker niet lelijk, maar alles draait overduidelijk om de ruimte en de prijs. Bij de keuze voor materialen ging de aandacht steeds uit naar degelijkheid, niet naar schoonheid. Toch geeft de Jogger absoluut niet het idee van een budget-auto waar op alle mogelijke manieren is bezuinigd. Wel is de Jogger een eenvoudige auto.

Ruimte

De ruimte voorin is goed. Dankzij de hoge bouw heeft de Jogger een eenvoudige instap en net een iets beter overzicht over het verkeer dan een traditionele hatchback. De ruimte op de achterbank is uitstekend. Afhankelijk van de gekozen uitvoering is de Jogger voorzien van een tweede achterbank. Zelfs hier kunnen volwassenen comfortabel zitten en dat maakt de Jogger uniek in zijn soort. Alleen gigantische SUV's die een veelvoud van de Jogger kosten kunnen deze ruimte zelfs maar benaderen!

Omdat bij het eerste ontwerp al rekening was gehouden met alternatieve aandrijving, is de bagageruimte van iedere Jogger gelijk. Bij de versies met benzinemotor bevindt zich een reservewiel onder de bagageruimte. Bij de LPG-versie is dat een gastank en bij deze hybride een batterij (capaciteit: 1.2 kWh).

Uitrusting

Voor deze test is gereden met de Franse "Expression"-uitvoering en die biedt alles wat mag worden verwacht van een moderne auto, zonder enige poespas. Zo is niet voorzien in een klimaatcontrolesysteem waarop de gewenste temperatuur kan worden ingesteld, maar wel een eenvoudige verwarming en airco die door de inzittenden zelf moeten worden geregeld. De motor wordt nog gestart door een sleutel in het slot te steken en om te draaien. De testauto is voorzien van een audio-, communicatie- en navigatiesysteem en ook dit is net even simpeler dan gemiddeld. Echter, dat is als een voordeel ervaren omdat het daardoor ook eenvoudiger is te bedienen.

„de Jogger Hybrid biedt wel degelijk meer voor minder, maar dan meer ruimte en meer comfort voor minder geld“

Twee dingen vallen op in het interieur: de analoge klokken achter het stuurwiel zijn vervangen door een beeldscherm en de versnellingspook op de middentunnel is vervangen door een keuzehendel voor een automaat. En dat heeft allebei te maken met de hybride-aandrijving! Met meerdere motoren in het vooronder volstaat een enkele toerenteller niet langer en daarom is die vervangen door een "vermogensmeter". Behalve een brandstofmeter heeft de Jogger hybride een batterijmeter, zodat de bestuurder weet welke bijdrage kan worden verwacht van de elektromotoren.

Hybride

Let op de meervoudsvorm: elektromotoren. De Jogger Hybrid wordt namelijk aangedreven door één benzinemotor en twee elektromotoren. Die keuze is uiteraard niet gemaakt om maximaal te kunnen presteren, maar omdat het efficiënter zou zijn. Om de kracht van meerdere motoren op één as over te brengen kiezen veel fabrikanten namelijk voor een kostbaar en complex "planetair stelsel" dat vervolgens aan een continu variabele transmissie moet worden gekoppeld. Renault, het moederbedrijf van Dacia, heeft een voordelig alternatief ontwikkeld. In de versnellingsbak is een kleine elektromotor geplaatst die de snelheidsverschillen opvangt en ingewikkelde techniek overbodig maakt. Nog een manier om te besparen: de benzinemotor heeft geen turbo en laat zich dankzij het tammere karakter daarvan makkelijker combineren met een elektromotor.

Deze hybride aandrijflijn, die ook is te vinden in de Renault Clio en Renault Captur, is goed voor 140 pk. Daarmee is dit de sterkste Jogger, de enige motorvariant met automaat en op papier de zuinigste versie. In de praktijk is te merken wanneer welke motor voor de aandrijving zorgt, maar dit verschil is nooit storend. De elektromotor in de versnellingsbak doet zijn werk dus naar behoren. Onderweg valt op dat het karakter van de hybride verschilt van de andere Joggers. Omdat die een turbomotor hebben, bouwen ze hun vermogen gretiger op als het toerental toeneemt. Daardoor voelen ze sneller dan ze eigenlijk zijn. De hybride zet zich daarentegen uitgesproken soepel in beweging en heeft een gemoedelijker karakter.

Voor deze test is een veeleisende route afgelegd met hoogteverschillen, stadsverkeer en snelwegen. Desondanks kon het beloofde verbruik van 5 liter per 100 km niet alleen worden gerealiseerd, maar zelfs verbeterd! Dat is te danken aan het feit dat de Jogger in de stad bovengemiddeld lang geheel elektrisch kan rijden. Na een dik uur stadsverkeer stond de verbruiksmeter op slechts 3.5 liter per 100 km. Pas nadat een lange afstand met hoge snelheid op de snelweg werd afgelegd, steeg het uiteindelijke verbruik naar 4.7 liter per 100 km.

Weggedrag

De Jogger is bedoeld als gezinsauto en heeft daarom geen uitgesproken weggedrag. Dit is een auto die zichzelf welhaast wegcijfert, zoals een huishoudelijk apparaat zijn werk zonder poeha doet. Dat geldt ook voor de hybride, maar er is wel verschil met de versies met alleen een verbrandingsmotor. De batterij (en eventueel de derde zitrij!) maakt de Jogger merkbaar zwaarder. Echter, dat zorgt ook voor een statiger weggedrag en kan dus zelfs als een voordeel worden uitgelegd!

Conclusie

Biedt de Dacia Jogger Hybrid meer voor minder? Ja en nee. Het negatieve deel: de meerprijs voor de hybrideaandrijving is fors. Daarmee zou het al lastig zijn om de extra investering terug te verdienen. Echter, de Jogger is ook leverbaar met LPG en daardoor ligt het omslagpunt nog veel hoger. Daarbij is het trekgewicht veel lager dan bij de conventionele motoren.

Daar staan positieve veranderingen tegenover: de hybride biedt namelijk veel meer comfort dan de standaard Jogger. Dat is te danken aan de automaat, het gemak waarmee de auto presteert en dus de rust onderweg. De hybrideaandrijving heeft geen invloed op de ruimte, die is en blijft uitmuntend. Kortom: de Jogger Hybrid biedt wel degelijk meer voor minder, maar dan meer ruimte en meer comfort voor minder geld.