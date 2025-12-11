Met de transitie van coupé naar SUV en van benzinemotor naar plug-inhybride heeft de Eclipse de trend van de afgelopen jaren keurig gevolgd. En er is nog een trend bij Mitsubishi: om op maat gemaakte modellen voor de Europese markt aan te kunnen bieden, werkt de Japanse fabrikant samen met Renault.

Onderhuids is de tweede generatie van de Eclipse Cross gelijk aan de Renault Scenic. Echter, het koetswerk is op beeldbepalende punten aangepast om tot een eigen karakter te komen. De voorzijde heeft een stoere uitstraling, waarmee de Eclipse Cross duidelijk verschilt van de meer elegante Renault Scenic. De Eclipse Cross verschilt ook van andere modellen van Mitsubishi, want dit is het eerste model dat het zogenaamde "Smart Armour"-concept volgt. Dit is herkenbaar aan een patroon van blokjes die met elkaar zijn verweven om tot een robuuste uitstraling te komen. De koplampen zitten hoog in de neus en worden visueel nog verder omhoog geduwd door futuristisch ogende "gestapelde" dagrijverlichting.

Ruimte

Binnenin is het verschil tussen de Mitsubishi Eclipse Cross en Renault Scenic minimaal. De ruimte, basisvorm en bediening zijn identiek. Echter, dankzij andere bekleding, texturen en afwerking wordt toch een unieke sfeer gecreëerd.

In tegenstelling tot veel andere SUV's haalt de Eclipse Cross de ruimte niet uit de hoogte. Omdat de wielen op de uiterste hoeken zijn geplaatst, is de wielbasis lang. Dat maakt het mogelijk om relatief laag en ontspannen te zitten, alsof dit een hatchback is. De ruimte achterin is bovengemiddeld goed voor een auto van deze omvang. Omdat alle elektronica onder de motorkap is samengebracht, is ook de bagageruimte fors.

„De laatste generatie van de Eclipse is een elektrische auto en dat is ervaren als een grote sprong vooruit“

Uitrusting

Het interieur oogt modern dankzij grote beeldschermen achter het stuurwiel en op de middentunnel. Android Automotive wordt gebruikt als besturingssysteem en dat heeft voor- en nadelen. De functionaliteit laat niets te wensen over, maar de privacy des te meer (lees de algemene voorwaarden van Google!). Veel functies werken alleen naar behoren na het inloggen met een Google-account. Dan is de integratie met Android-telefoons welhaast perfect, terwijl Apple-gebruikers juist worden geplaagd tot ze de overstap maken. Let op dat Mitsubishi en Renault geen vastomlijnd plan hebben voor het uitrollen van updates voor het besturingssysteem. Daarom bestaat de kans dat het over enkele jaren niet meer functioneert en/of minder is beveiligd. Dat gezegd hebbende: tijdens de test functioneerden het navigatiesysteem en de slimme assistent vlekkeloos.

Aan de rechterkant van het stuurwiel zijn niet minder dan vier hendels te vinden. Ze zijn voor de automaat, het audiosysteem, de ruitenwissers en de regeneratie van energie. Alhoewel de testrijder inmiddels vele nieuwe Renaults en Mitsubishi's met deze bediening heeft gereden, blijft dit verwarrend. Meer dan eens werden bijvoorbeeld de ruitenwissers aangezet, terwijl het de bedoeling was om achteruit te rijden.

Elektrische auto

Mitsubishi introduceert tegelijkertijd twee nieuwe gezinsauto's. Voor de meer behoudende koper is er de Grandis. Deze heeft een meer vertrouwd uiterlijk en wordt aangedreven door conventionele benzine- en hybridemotoren.

De Eclipse Cross is een volledig elektrische auto en dan wel voor de lange afstand. Een batterij met een capaciteit van 87 kWh is standaard (later volgt een 60 kWh-versie) en daarmee kan in theorie 612 km worden afgelegd zonder laadstop. Dankzij de relatief lage bouw heeft de Eclipse Cross een goede stroomlijn en dat maakt de auto stil en zuinig. Tijdens een test onder gunstige weersomstandigheden, maar op een veeleisend traject en met een stevige rijstijl, kwam het testverbruik uit op 17.9 kWh / 100 km (daadwerkelijke actieradius: 547 km). Om het verbruik te laten dalen is een eco-modus beschikbaar, waarmee het verbruik volgens de fabrikant met 10% daalt. In de winter voorkomt een warmtepomp een hoog verbruik.

Zoals eerder aangegeven, is alle elektronica onder de motorkap gebouwd. Dat geldt ook voor de laadaansluiting en daarom wordt de bestuurder bijna verplicht om vooruit in te parkeren (grotere draaicirkel, minder overzicht bij uitparkeren). Om snel op te kunnen laden wordt de batterij automatisch voorverwarmd wanneer een snellader als bestemming in het navigatiesysteem wordt opgegeven. Bij een publiek laadpunt kan de Eclipse Cross met een snelheid van 22 kW opladen en dat is uitzonderlijk snel. Een grappig detail: de stoelen kunnen automatisch in de zogenaamde "laadstand" (achterover) gezet worden om te ontspannen tijdens het opladen.

Weggedrag

De nieuwe Grandis en nieuwe Eclipse Cross zijn kort na elkaar getest. Mede daarom is de Eclipse Cross als een veel modernere auto ervaren dan de Grandis. Dat is niet alleen vanwege de modernere uitrusting en de soepele, geruisloze aandrijving. Ook het weggedrag is merkbaar van een nieuwere generatie. De Eclipse voelt daarom stabiel en volwassen.

Ondanks het hoge gewicht van de grote batterij is de Eclipse Cross niet als zwaarlijvig ervaren. Het lage zwaartepunt zorgt juist voor een stabiel en comfortabel weggedrag. Alhoewel de Eclipse Cross niet uitnodigt tot hard rijden, is in snelle bochten merkbaar dat de auto uiterst capabel is. Bovendien is duidelijk voelbaar waar de grenzen liggen. Omdat de grenzen ver liggen, is de Eclipse Cross behalve een comfortabele ook een heel veilige auto.

Conclusie

De Mitsubishi Eclipse (Cross) zet een nieuwe stap in zijn carrière. De laatste generatie van de Eclipse is een elektrische auto en dat is ervaren als een grote sprong vooruit. Alhoewel er weinig over is van de briesende sportcoupé van weleer, is dit een logische ontwikkeling. Elektrische aandrijving zorgt voor betere prestaties, meer comfort, nul (directe) uitstoot en lage gebruikskosten.

Met de Eclipse Cross zet Mitsubishi ook een nieuwe stap in de vormgeving. Voortaan heeft de auto een robuuste en stoere uitstraling genaamd "Smart Armour". Om tot een betere stroomlijn te komen is de Eclipse Cross lager dan andere SUV's. Dat komt het verbruik, de rust in de cabine en de rijeigenschappen ten goede. Als het moet is de Eclipse Cross snel en dynamisch. Onder alle omstandigheden is deze elektrische gezinsauto comfortabel en veilig. Kortom: een logische evolutie.