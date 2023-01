Dacia introduceert Jogger Hybrid

Op zoek naar een Dacia Jogger TCe 110 Extreme?

bynco heeft er 3 vanaf € 24.940,-

De Dacia Jogger HYBRID 140 is vanaf 13 januari 2023 te bestellen en vanaf april 2023 te bezichtigen bij de dealers. De Jogger profiteert van de kennis van Renault Group en wordt gebouwd in de fabriek in het Roemeense Pitesti. Het is de eerste Dacia met hybridetechniek. De Dacia Jogger HYBRID 140 zal in Nederland alleen beschikbaar zijn als zevenzitsvariant en heeft een vanafprijs van € 29.650,-. De Jogger is daarmee de meest betaalbare hybride gezinsauto met zeven zitplaatsen op de markt.

Voor de introductie doet de nieuwe carrosseriekleur Gris Schiste zijn intrede, die wordt aangeboden als aanvulling op de zes bestaande kleuren.

De nieuwe hybrideversie heeft alle kwaliteiten van de Jogger, terwijl de hybrideaandrijving niet ten koste gaat van de bagage- of interieurruimte. De Dacia Jogger is vanaf het begin ontwikkeld met voldoende ruimte voor de batterij van het hybridesysteem. De batterij bevindt zich onder de vloer van de bagageruimte, op de plaats van het reservewiel, net als de lpg-tank bij de ECO-G 100-versie.

De Dacia Jogger HYBRID 140 is uitgerust met een automatische transmissie met een 'B'-modus ('Brake') die de werking en de mate van vertraging van het regeneratieve remsysteem versterkt. In deze modus wordt in stedelijk gebied extra energie teruggewonnen, terwijl het rijcomfort toeneemt. Doordat de bestuurder het rempedaal minder hoeft te gebruiken, verloopt de rit soepeler.

Verder is de nieuwe Dacia Jogger HYBRID 140 uitgerust met een 7-inch instrumentenpaneel. Dit geeft, op basis van de voorkeuren van de bestuurder, specifieke informatie weer, evenals essentiële informatie zoals de laadstatus van de batterij, de resterende actieradius en de energiestromen. Daarnaast kunnen kopers ook rekenen op een elektrische parkeerrem, een middelhoge middenconsole met gesloten opbergvak en een armsteun.

De Jogger HYBRID 140 is het eerste hybridemodel van Dacia, met een systeemvermogen van 140 pk (103 kW) en verbruiks- en CO2-emissiecijfers die tot de laagste van het Jogger-gamma behoren. Het hybridesysteem maakt gebruik van de techniek van Renault Group en bestaat uit een 1,6-liter viercilinder benzinemotor, twee elektromotoren en een geëlektrificeerde automaat met vier overbrengingen voor de verbrandingsmotor en twee voor de elektromotor. Het ontbreken van een koppeling maakt deze gecombineerde techniek mogelijk.

De batterij wordt tijdens het rijden opgeladen zodra de bestuurder het gaspedaal loslaat. De actieradius van de Dacia Jogger HYBRID 140 bedraagt meer dan 900 kilometer (gecombineerde WLTP-cyclus). De batterij van Jogger HYBRID 140 heeft 8 jaar/160.000 km garantie, afhankelijk wat het eerst wordt bereikt.