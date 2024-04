Dacia Jogger nu ook rolstoelauto

De ombouw maakt rolstoeltoegang mogelijk via een lichte oprijplaat met contragewicht. Door de verlaagde vloer ontstaat een zithoogte van 139 cm, met hoofdruimte. De tweede zitrij biedt plaats aan één, twee of drie personen of kinderen en is voorzien van twee geïntegreerde ISOFIX-bevestigingspunten. Deze zitrij kan worden weggeklapt om extra ruimte te creëren, maar kan ook op zijn plaats worden gelaten zodat de rolstoelgebruiker bij de andere achterpassagiers kan zitten. Een antislipcoating op de oprijplaat garandeert een veilige toegang, ook bij nat weer, terwijl diverse vastzetsystemen voor de rolstoel, inclusief handmatige of automatische vergrendeling en oprijden met behulp van een lier, eveneens verkrijgbaar zijn. Achterin beschikt de rolstoelpassagier over een USB-lader en bekerhouders.

Voor de Nederlandse markt wordt deze ombouw uitgevoerd door de Aanpassingsbedrijf Bierman in samenwerking met Dacia dealer Zeeuw & Zeeuw. De oplossing is beschikbaar in combinatie met het uitrustingsniveau Extreme TCe 110 van de Jogger en wordt geleverd met Dacia fabrieksgarantie van vijf jaar en 100.000 km, naast de twee jaar Bierman-garantie voor de ombouw.

De rolstoeltoegankelijke Dacia Jogger wordt van 11 april tot en met 13 april 2024 voor het eerst aan het publiek getoond op de Veine Dagen in Utrecht. Daar is het niet alleen mogelijk om de functionaliteit van deze versie van de Jogger te proberen, maar ook om bestellingen te plaatsen. De eerste leveringen vinden plaats in de zomer.