Dacia introduceert Jogger

3 september 2021 | Dacia introduceert de Jogger. De Jogger is een gezinsauto die diverse modelvarianten verenigt: de lengte van een stationwagon, de ruimte van een MPV en de stoere uitstraling van een SUV. Vanaf de introductie biedt de Dacia Jogger keuze uit twee motoren die voldoen aan de Euro 6D Full-emissienorm. De eerste is de TCe 100 Bi-Fuel LPG-motor en de tweede is de nieuwe TCe 110-benzinemotor voor extra vermogen en trekkracht. Begin 2023 verschijnt de Dacia Jogger ook met een hybride-aandrijflijn. Bestellen is naar verwachting mogelijk vanaf winter 2021, in ongeveer dertig landen, vooral in Europa. Vanaf begin 2022 staat de Dacia Jogger bij de Dacia-dealers.

De voorzijde van de Dacia Jogger valt op door een brede grille, uniek voor een Dacia, brede spatborden met de wielkasten ver in de hoeken van de carrosserie, en een vlakke, geprofileerde motorkap. De wielen die de wielkasten optimaal vullen en de achterspoiler zorgen voor een dynamisch uiterlijk. Dankzij de verticaal geplaatste achterlichten is de breedte van de achterklep maximaal. Bovendien accentueren de achterlichten de spreekwoordelijke schouders van de auto, die daarmee ook optisch breed en standvastig overkomt.

De Dacia Jogger heeft een avontuurlijke uitstraling dankzij de dakrails, de krachtig gevormde wielkastranden en de grote bodemvrijheid van 200 mm (onbeladen), waardoor hij op elke ondergrond goed uit de weg kan. Met zijn grote wielen (diameter 660 mm) en hoge banden ziet de Dacia Jogger er solide en stoer uit. Zijn wielbasis van liefst 2.897 mm, hoofdruimte van 912 mm en de verticale achterzijde maken een zeer ruim interieur en een grote bagageruimte mogelijk. De extra brede achterportieren maken de achterbank gemakkelijker toegankelijk en ruimer. Met zijn lengte van 4.547 mm is de Dacia Jogger het langste model in het Dacia-modelaanbod.

De familie van CMF-B-platforms, voor het eerst toegepast in de nieuwe Sandero en Sandero Stepway, vormt de basis van de strategie van Dacia voor het B- en C-segment. De Dacia Jogger is voorzien van een unieke achtermodule, waarmee de auto een lengte heeft van 4,55 meter en de ruimte en veelzijdigheid van een C-segmentauto. Voor maximale efficiлntie past Dacia diverse slimmigheden toe, zoals lagers met lage inwendige weerstand, gestroomlijnde bodembeplating en dynamische kleppen in de voorzijde.

fhankelijk van de uitvoering is de Dacia Jogger uitgerust met modulaire dakrails, die met slechts enkele handelingen kunnen worden aangepast. Met het oog op uiteenlopende behoeften kunnen deze tot wel 80 kilogram dragen, bijvoorbeeld fietsen, ski's, een dakbox etc.

De Dacia Jogger wordt aangeboden in diverse uitrustingniveaus, te weten Essential, Comfort en een speciale Launching Edition; de Jogger Xtreme. De Dacia-designers hebben de Comfort en Launching Edition uitgerust met een stoffen strip die over de gehele breedte van het dashboard loopt. Het instrumentenpaneel en het multimediascherm bevinden zich boven de strip en de gemakkelijk bereikbare bedieningselementen (airconditioning en assistentiesystemen) eronder. Dezelfde stof komt terug op de middenarmsteun en de armsteunen in de voorportieren.

Afhankelijk van de uitvoering profiteren de passagiers op de tweede zitrij van wegklapbare tafeltjes en bekerhouders. De tafeltjes zijn met 70 mm uit te schuiven. De tweede zitrij is tevens voorzien van twee ISOFIX-bevestigingspunten voor kinderzitjes. De twee passagiers geheel achterin hebben ieder hun eigen stoel met een armsteun en een grote ventilatieruit die ook extra uitzicht biedt. De kantelruit biedt een extra ventilatiemogelijkheid voor de passagier. Elke zitrij is voorzien van een plafondlampje. De zithoogte (+55 mm tussen de eerste en tweede zitrij en +25 mm tussen de tweede en derde zitrij) biedt meer zitcomfort achterin.

Met drie zitrijen kan de Dacia Jogger zeven volwassenen vervoeren. De driepersoons achterbank is gedeeld neerklapbaar (2/3-1/3) en op de derde zitrij zijn beide zitplaatsen apart neerklapbaar en uitneembaar. De Dacia Jogger biedt een laadvolume tot 1.819 liter (VDA) met de achterbank neergeklapt! De zitplaatsen op de tweede zitrij zijn ontwikkeld met het oog op comfort en bieden met 758 mm, gemeten vanaf de grond, dezelfde zithoogte als de voorstoelen.De derde zitrij is toegankelijk dankzij het omklapmechanisme van de tweede zitrij.

In de vijfpersoonsversie is de bagageruimte 708 liter (VDA, tot de bovenkant van de rugleuning). In de zevenpersoonsversie is dat 160 liter (VDA) en 565 liter (VDA) met de derde zitrij neergeklapt. Dankzij de hoogte van de bagageruimte (661 mm) en de lengte van de laadvloer (1.150 mm) past volgens Dacia ook achter in de zevenzitter een kinderfietsje of kinderwagen zonder dat die moet worden gedemonteerd; alleen een van de twee achterste zitplaatsen moet dan worden neergeklapt. De bagageruimte is voorzien van elastische banden en vier sjorogen om voorwerpen achterin eenvoudig en veilig vast te zetten. Er is ook een 12-volt stopcontact. Verder is de Dacia Jogger ook voorzien van drie tashaken, twee in de bagageruimte en een bij de voorpassagier (ideaal om bijvoorbeeld een handtas aan op te hangen).

De Dacia Jogger biedt keuze uit drie multimedia-opties, zodat iedereen het juiste systeem kan kiezen. Dat zijn de slimme Media Control, geschikt voor bediening met smartphone, Media Display met een grote 8-inch touchscreen en smartphone-integratie, en tot slot Media Nav met navigatie en draadloze wifi-connectiviteit voor Apple CarPlay en Android Auto. Media Control, standaard op de Essential-versie, is een volwaardig multimediasysteem met twee speakers, een houder voor de smartphone geпntegreerd in het dashboard, Bluetooth, een USB-poort, bedieningsknoppen op het stuurwiel en weergave van radio-informatie op de 3,5-inch TFT-display van de boordcomputer.

Het systeem biedt extra functies als het is gekoppeld aan een smartphone met de gratis Dacia Media Control-app. De app maakt gebruik van de GPS op de smartphone voor navigatie en biedt toegang tot functies zoals radio, muziek, telefoon, berichten en talloze andere, zoals spraakgestuurde assistentie van Siri of Android. Voor veiliger rijden verloopt de bediening via knoppen op of direct achter het stuurwiel.

De Comfort- en Xtreme-versies worden geleverd met het Media Display-systeem. Dat omvat vier speakers, een USB-poort en een 8-inch touchscreen, hoog op het dashboard en licht naar de bestuurder gericht voor optimale zichtbaarheid en ergonomie. De interface biedt Bluetooth en is geschikt voor Android Auto en Apple CarPlay. De 'Car'-tab biedt toegang tot bepaalde instellingen van de geavanceerde bestuurdersassistentiesystemen (ADAS). De optionele Media Nav is een upgrade van het Media Display systeem en voorziet de Dacia Jogger van navigatie in de auto en draadloze wifi-connectiviteit voor Apple CarPlay en Android Auto. Het audiosysteem omvat zes speakers en twee USB-poorten.

Optionele extra uitrusting voor de Dacia Jogger zijn onder meer verwarmbare voorstoelen, automatische airconditioning met een digitale display, een handsfree keycard waarmee de achterklep op afstand kan worden ontgrendeld en, om de auto in het donker te vinden, een automatische verlichtingsfunctie. Maar ook automatische ruitenwissers, elektrische parkeerrem, een achteruitrijcamera, dodehoekwaarschuwing en parkeerassistentie voor en achter.

De Dacia Jogger biedt keuze uit twee motoren. Dat zijn de geheel nieuwe 1.0 TCe 110-benzinemotor en de 1.0 TCe 100 benzine/LPG Bi-Fuel-motor. De motoren zijn voorzien van Start&Stop en voldoen aan de emissienorm Euro 6D Full.

De Dacia Jogger wordt aangedreven door de nieuwe TCe 110-benzinemotor in combinatie met een handmatig te bedienen zesversnellingsbak. De TCe 110 is een 1,0-liter driecilindermotor met directe inspuiting en een vermogen van 81 kW (110 pk). Met een koppel van 200 Nm bij 2.900 t.p.m. is dit momenteel de krachtigste motor voor de Dacia Jogger. Het aluminium motorblok draagt bij aan het relatief lage voertuiggewicht.

Dacia is de enige autofabrikant die het complete modellengamma aanbiedt met de combinatie van benzine en LPG onder het Bi-Fuel-label. Integratie in de productielijn (de installatie wordt volledig in de fabriek tijdens de productie ingebouwd) claimt veiligheid en betrouwbaarheid. De duur van de fabrieksgarantie, de onderhoudskosten en het onderhoudsschema zijn gelijk aan die van de benzineversie, net als de inhoud van de bagageruimte. De LPG-tank is ondergebracht op de plaats van het reservewiel.

Het brandstofverbruik en de CO2-emissie (gecombineerd) volgens de WLTP-testcyclus begint bij 7,6 l/100 km* en 121 g CO2/km voor de 1.0 TCe 100 Bi-Fuel-motor. Als 'op' LPG wordt gereden, is de gemiddelde CO2-emissie van de Dacia Jogger 10% lager dan voor een vergelijkbare gewone benzinemotor. Bovendien is de actieradius van de Dacia Jogger 1.000 kilometer dankzij de aanwezigheid van twee brandstoftanks: een van 50 liter voor benzine en een van 40 liter voor LPG.

In 2023 wordt de Dacia Jogger ook leverbaar met een hybridemotor. Het is dan het eerste model van Dacia met hybridetechnologie. De hybridetechnologie van de Dacia Jogger omvat een 1,6-liter benzinemotor, twee elektromotoren (een 'e-engine' en een hoogvoltage starter-generator) met een zogenoemde 'dog leg'; een ongescynchroniseerde overbrenging met diverse modi. Regeneratief remmen in combinatie met de grote zelfoplaadcapaciteit van de 1,2 kW (230 volt) batterij en een efficiлnte automatische transmissie maken het mogelijk om 80% van de rijtijd in de stad volledig elektrisch te rijden. Dat betekent een besparing van tot 40% op het benzineverbruik.