Autotest | Er is een overvloed aan SUVs. De meeste verleiden met hun stoere uiterlijk en indrukwekkende specificaties. De Dacia Duster is anders. De Dacia wordt niet (alleen) gekozen met het gevoel, maar (ook) met het verstand. De Dacia Duster is namelijk een middelgrote SUV tegen de prijs van een compacte SUV. Is de Duster inderdaad een verstandige aanschaf?

Dit is de tweede generatie van de Dacia Duster. Althans, voor zover mogelijk. Toen de eerste Duster werd geïntroduceerd in 2010, kon dat model voordelig worden aangeboden omdat het was gebaseerd op een oude Nissan X-Trail. Door een bestaande auto als basis te gebruiken, waren er geen ontwikkelkosten en daarmee lag de prijs als vanzelf lager.

Voor deze tweede generatie van de Duster was er geen "donormodel" beschikbaar. Daarom is de bestaande Duster als uitgangspunt genomen, maar is er zo veel aangepast dat Dacia terecht spreekt van een nieuwe auto. Zelfs het chassis is aangepast, want door het gebruik van lichter en sterker staal is de basis al anders. Het betekent ook dat de buitenmaten gelijk zijn gebleven. Omdat vrijwel alle concurrenten in de loop der jaren zijn gegroeid, is de Duster nu de kleinste auto in het zogenaamde "C-segment".

Ruimte

Qua binnenruimte is daar weinig van te merken. Zowel voor- als achterin geldt dat de beenruimte uitstekend is en de hoofdruimte voldoende. De voorstoelen zijn geheel opnieuw ontworpen voor extra comfort, maar omdat merkbaar eenvoudige structuren zijn gebruikt, voelt het in de praktijk als "geforceerd" comfortabel; de vorm is er, maar de verfijning ontbreekt.

Dankzij slimmer gebruik van de ruimte is de kofferbak gegroeid ten opzichte van de vorige Duster, maar nog steeds klein in vergelijking met de directe concurrentie (wederom uit het duurdere C-segment). Het dashboardkastje is onhandig klein, maar dat wordt goedgemaakt door een handige en grote lade onder de bijrijdersstoel.

Uitrusting

Wanneer het gaat om de afwerking en het materiaalgebruik, is het overduidelijk dat de Duster een voordelige auto is. De opzet van het interieur is in alle opzichten eenvoudig, maar omdat Dacia die eenvoud weet te presenteren als een huisstijl krijgt het een eigen charme en is het absoluut niet storend. Dit gaat zo ver dat zelfs het optionele audio-, communicatie- en navigatiesysteem, genaamd "MediaNAV", simpel oogt maar in feite dezelfde mogelijkheden biedt als duurdere systemen.

Gezien de prijs, is de uitrusting riant te noemen. Natuurlijk loopt Dacia niet voorop met nieuwe techniek, maar alles wat redelijkerwijs verwacht mag worden is aanwezig. Om het anders uit te drukken: tijdens de proefrit ontbrak er niets waardoor de auto minder praktisch of minder comfortabel was. Houd er wel rekening mee dat de Duster slechts drie van de maximale vijf sterren heeft gescoord bij crashtests van EuroNCAP.

Motoren

De Duster wordt in heel veel landen verkocht en ook daarom kan de auto zo voordelig worden aangeboden. Om alle markten te kunnen bedienen, is de Duster beschikbaar met een groot aanbod van motoren. Echter, rekening houdende met het belastingklimaat zijn niet alle motoren in alle landen beschikbaar. In Nederland is de Duster alleen beschikbaar met een benzinemotor (eventueel aangevuld met LPG).

Voor deze test is gereden met de "TCe 125": een 1.2 liter viercilinder benzinemotor die ook wordt toegepast in vele andere modellen van Dacia (en moederbedrijf Renault). Wanneer wederom wordt gekeken naar de concurrentie dan beschikt de Dacia over de kleinste motor. Desondanks doen de prestaties zowel op papier als in de praktijk niet onder voor die van de tegenstrevers met hun grotere motoren.

Omdat de TCE 125 zijn werk in alle rust doet, geeft de Duster absoluut niet het gevoel van een budgetauto of basismodel. Niet alleen de geluiden van de motor, maar ook die van de wind en banden zijn uiterst gering.