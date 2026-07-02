Cupra Terramar nu als Business Limited

De meest bereikbare van de twee speciale edities is de 150 kW/204 pk sterke CUPRA Terramar Business Limited. Hij is gebaseerd op de Essential met onder meer 18 inch Atomic lichtmetalen velgen, Virtual Cockpit (digitaal instrumentarium), het Supersport stuurwiel met start- en CUPRA-knop, een multimediasysteem met een 12,9 inch groot touchscreen, Full-LED koplampen in signature vorm, draadloze Apple CarPlay en Android Auto, een draadloze smartphone lader, parkeersensoren voor en achter, een achteruitrijcamera en automatische 3-zone airconditioning.

De Business Limited voegt hier elektrisch verstel- en verwarmbare kuipstoelen met een geheugen voor de bestuurder, de 'Moon Light' dinamica-bekleding, predictive adaptive cruise control, Keyless Entry & Go, een elektrisch bedienbare achterklep met voetbediening en wrap-around sfeerverlichting aan toe. De Terramar Business Limited biedt alle extra voorzieningen zonder meerprijs. Hij kost dan ook hetzelfde als de Essential: € 44.990, met een klantvoordeel van € 4.000.

CUPRA heeft ook een speciale editie uitgebracht van de Terramar VZ met de 200 kW/272 pk sterke aandrijflijn. De CUPRA Terramar VZ Limited combineert zijn extra vermogen en rijdynamiek met de uitrusting van de Business Limited en voegt daar 19 inch Cosmic lichtmetalen velgen, Dynamic Chassis Control en in zwart uitgevoerde remklauwen aan toe. Hij is te bestellen vanaf € 49.990 en biedt een klantvoordeel van € 5.500.