CUPRA Terramar nu ook als Essential en Business

De CUPRA Terramar Essential vormt de basis. De Essential is uitgerust met de plug-in hybride 1.5 TSI eHybrid aandrijflijn met 150 kW / 204 pk, gekoppeld aan een DSG-6 automatische transmissie en staat standaard op 18 inch 'Atomic' lichtmetalen velgen. Uitgevoerd als Essential biedt de Terramar volledige connectiviteit dankzij een multimediasysteem met een 12,9 inch touchscreen en draadloze integratie voor Apple CarPlay en Android Auto. Hij heeft CUPRA's Virtual Cockpit die essentiële rij-informatie toont. Ook beschikt de Essential standaard over parkeersensoren voor en achter met een achteruitrijcamera, verwarmbare voorstoelen en 3-zone automatische airconditioning.

Terramar Business

Boven de Essential staat de Business-uitvoering. Naast alle voorzieningen die op de Essential te vinden zijn, beschikt de Business over een head-up display en een uitgebreidere versie van de Virtual Cockpit. Hij is bovendien uitgerust met veiligheidsvoorzieningen zoals Lane Assist Plus, Emergency Assist en Travel Assist. De automatische parkeerfunctie en een elektrisch bedienbare achterklep met voetbediening maken het comfort in de Terramar Business compleet.

Nu te bestellen

De prijzen voor de CUPRA Terramar Essential en Business beginnen bij respectievelijk € 48.990 en € 50.990. Beide uitvoeringen zijn vanaf nu te configureren en te bestellen bij alle CUPRA-dealers in Nederland. De eerste exemplaren van de Terramar worden dit jaar nog geleverd.