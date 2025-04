5 EuroNCAP sterren voor Cupra Terramar

De combinatie van deze systemen heeft gezorgd voor een topscore voor de CUPRA Terramar op elk van de vier afzonderlijke Euro NCAP testonderdelen:

Inzittende volwassene (89%)

Inzittende kinderen (87%)

Kwetsbare weggebruikers (82%)

Veiligheidsassistentie (76%)

De testprotocollen van Euro NCAP worden voortdurend bijgewerkt om ervoor te zorgen dat auto's zo veilig mogelijk zijn en niet alleen de inzittenden beschermen, maar ook andere weggebruikers, waaronder de meest kwetsbaren, zoals voetgangers en fietsers.

De Terramar is CUPRA's grote SUV die in Nederland wordt geleverd met plug-in hybridetechnologie, met naar wens 150 kW/204 pk of 200 kW/272 pk en een elektrische actieradius tot maximaal 122 kilometer (theoretisch volgens WLTP). Uiterlijk brengt de Terramar de typische styling van een SUV en de herkenbare sportiviteit van CUPRA samen in een eigen design. De CUPRA Terramar is in Nederland leverbaar vanaf € 48.990.