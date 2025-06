CUPRA past leveringsprogramma Terramar aan

CUPRA vernieuwt de standaarduitrusting van de Terramar Essential instapversie, met een extra lage vanafprijs tot gevolg. Standaard beschikt de Terramar Essential voortaan over 18 inch Atomic lichtmetalen velgen, Virtual Cockpit (digitaal instrumentarium), Supersport stuurwiel met start- en CUPRA-knop, multimediasysteem met een 12,9 inch groot touchscreen, Full-LED koplampen in signature vorm, draadloze Apple CarPlay en Android Auto, draadloze smartphone lader, cruise control, parkeersensoren voor en achter met achteruitrijcamera en automatische 3-zone airconditioning. Met de herziene uitrusting is de CUPRA Terramar (Essential) er nu vanaf € 44.990. Vanaf 11 juni is de nieuwe Terramar Essential te configureren en te bestellen.

Naast de herziene Essential heeft CUPRA per direct de prijzen van de Terramar VZ Performance en VZ America's Cup met € 2.000 aangescherpt, en die van de Terramar Business met € 3.000. De aangescherpte prijzen gelden per direct ook voor alle CUPRA's Terramar uit voorraad, waarbij de Business en VZ Performance € 1.000 scherper zijn geprijsd.

Nieuwe vanafprijzen CUPRA Terramar: