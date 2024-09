CUPRA introduceert Terramar

De Terramar dankt zijn naam aan het circuit waar het merk CUPRA in 2018 is geboren: het Autòdrom de Sitges Terramar. In het kenmerkende sharknose-front met de langgerekte motorkap zijn vlakke koplampunits met drie driehoekige LED-lichtelementen opgenomen. Matrix LED-verlichting is optioneel. Aan de achterzijde is de diffuser een blikvanger. Ook de verlichting van het CUPRA-logo en de Terramar-aanduiding springt hier in het oog. In Nederland wordt de Terramar standaard geleverd met 18 inch lichtmetalen velgen (19 inch voor de VZ-versie, 20 inch voor de America's Cup-uitvoering). Er is keuze uit zeven exterieurkleuren, waaronder twee exclusieve lakken en een standaard matte lak op de VZ America's Cup. De CUPRA Terramar is ontworpen en ontwikkeld in Barcelona en wordt gebouwd in de Audi-fabriek in het Hongaarse Györ.

Uitrusting

De CUPRA Terramar verwelkomt inzittenden met speciale lichteffecten van de LED-koplampen en -achterlichten én door het CUPRA-logo op de grond te projecteren. De 'spine', die dashboard en middenconsole met elkaar verbindt, is het beeldbepalende element in het interieur. Het multifunctionele CUPRA-stuur met paddles, de kuipstoelen en de voor CUPRA typische koperkleurige afwerkingsdetails onderstrepen het karakter. Veel van de bekledingsstoffen zijn gemaakt van gerecyclede materialen. Het volume van de bagageruimte kan door de verschuifbare achterbank variëren van 400-602 liter.

De Virtual Cockpit (10,25 inch/26 cm) geeft de bestuurder vitale informatie over de auto en de reis. En via het centraal geplaatste, grote (12,9 inch/33 cm) touchdisplay met verlichte touchsliders zijn alle infotainment- en klimaatfuncties in te stellen. Stembediening en naar eigen wens te configureren widgets dragen eveneens bij aan het gebruiksgemak. Vanaf de Business-uitvoering is een head-up display standaard. Uiteraard zijn Apple- en Android-apparaten draadloos te koppelen (Wireless Full Link). Het draadloos opladen van smartphones gaat snel door het hoge vermogen (15 Watt) en de koelfunctie van de phonebox. Via de My CUPRA-app is de status van de Terramar altijd te raadplegen en zijn diverse functies op afstand te bedienen. Voor het audiosysteem is het Sennheiser Soundsystem (390 Watt) met twaalf speakers en AMBEO-technologie leverbaar.

Plug-in hybride

De Terramar, die het MQB Evo-platform als basis heeft, wordt in Nederland standaard geleverd met plug-in hybride aandrijflijnen. Daarbij gaan een 1.5 TSI turbo-benzinemotor en een elektromotor een samenspel aan. Er is keuze uit twee vermogensversies: 150 kW / 204 pk en 200 kW / 272 pk, waarbij de Terramar VZ Performance (200 kW/272 pk) in 7,3 seconden van 0-100 km/u accelereert en een topsnelheid van 215 km/u haalt. Een automatische DSG-transmissie met dubbele koppeling is altijd standaard. Het 19,7 kWh accupakket is goed voor een elektrische actieradius van maximaal 120 km (WLTP). Bij een 50 kW-snellader duurt het laden van de accu onder ideale omstandigheden van 10 tot 80% zo'n 26 minuten. (Thuis)laden met 11 kW is ook mogelijk.

De basis van de rijbeleving ligt opgesloten in het sportonderstel met multilink achteras. De combinatie met de nieuwste generatie van het Dynamic Chassis Control (DCC - standaard op de VZ Performance-modellen) met dubbelkleps-schokdempers en rijprofielkeuze kenmerkt het rijgedrag van de Terramar. De elektrische brake booster en progressive steering zouden het sportieve gevoel versterken. Voor extra sensatie is het stabiliteitssysteem ESC in de VZ Performance-uitvoeringen uit te schakelen. De Terramar VZ-uitvoeringen (200 kW / 272 pk) zijn optioneel te leveren met een Akebono performance remsysteem met grote, geperforeerde remschijven.

Prijzen

De CUPRA Terramar met de 150 kW/204 pk sterke plug-in hybride aandrijflijn wordt in twee uitvoeringen leverbaar: de Terramar Essential (vanaf € 48.990) en Terramar Business (vanaf € 50.990), die beide vanaf november te bestellen zijn.

De Terramar debuteert in zijn meest krachtige vorm, als 200 kW / 272 pk sterke VZ Performance en VZ America's Cup. Beide uitvoeringen zijn te configureren en te bestellen, in oktober 2024 worden de eerste modellen uitgeleverd aan nieuwe eigenaren. Als VZ Performance beschikt de Terramar onder meer over 19 inch lichtmetalen velgen, Full LED-koplampen, het multimediasysteem met 33 cm touchdisplay, draadloze smartphone-integratie, het supersport stuur met start- en CUPRA-knop, 3-zone automatische airconditioning, 'wrap around' LED-sfeerverlichting, een alarmsysteem, Keyless Entry & Go en een elektrisch bediende achterklep met voetbediening. Andere highlights naast de zwarte remklauwen zijn Dynamic Chassis Control, het head-up display, grootlichtassistent, automatische inparkeerfunctie en de topview camera. Ook de rijassistentiesystemen Lane Assist plus, Emergency Assist, Travel Assist, dodehoeksensor, uitparkeerassistent en uitstapwaarschuwing zijn inbegrepen. De CUPRA Terramar VZ Performance is er vanaf € 53.990.

CUPRA onthulde de Terramar in Barcelona tijdens een zeilrace: de America's Cup. Om het debuut van de sportieve SUV én CUPRA's samenwerking met de America's Cup te vieren, is er de exclusieve Terramar VZ America's Cup. Dit model dankt zijn exclusiviteit aan de beperkte oplage (1.337 exemplaren wereldwijd) én zijn standaarduitrusting. De Terramar VZ America's Cup deelt zijn technische basis met de Terramar VZ Performance en beschikt aanvullend over onder meer 20 inch lichtmetalen velgen, Matrix LED-verlichting, het Sennheiser sound system, een panoramisch schuif-/kanteldak, elektrisch verstelbare voorstoelen met geheugen, lederen bekleding met koperen stiksels en een America's Cup-inscriptie op de B-stijl. Deze limited edition wordt geleverd in de exclusieve tint Enceladus Grey Matt en is nu te bestellen vanaf € 58.990*.