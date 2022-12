Cupra Terramar

Cupra bouwt Terramar in Hongarije

6 december 2022 - In 2024 gaat de CUPRA Terramar in productie in de fabriek van Audi in Hongarije. Daar wordt de nieuwe geƫlektrificeerde SUV van CUPRA over ruim een jaar zij-aan-zij met diverse Audi-modellen gebouwd. Werknemers van Audi Hongarije konden recent al even kennismaken met de CUPRA Terramar.