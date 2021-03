Cupra Formentor

CUPRA introduceert Formentor e-HYBRID

2 maart 2021 | CUPRA introduceert de Formentor e-HYBRID. In de Formentor e-HYBRID- werkt een 1,4-liter turbo-benzinemotor samen met een elektromotor. Er is keuze uit twee varianten, die beide standaard zijn uitgevoerd met de automatische DSG-transmissie met dubbele koppeling. De Formentor e-HYBRID is goed voor een systeemvermogen van 150 kW / 204 pk. Daarmee sprint hij in 7,8 seconden van 0-100 km/u en heeft hij een topsnelheid van 205 km/u. De Formentor VZ e-HYBRID heeft een systeemvermogen van 180 kW / 245 pk. Deze versie accelereert in 7,0 seconden van 0-100 km/u en haalt een topsnelheid van 210 km/u. Gemiddeld verbruikt hij in theorie 1,4-1,6 l brandstof per 100 km (CO2: 31-35 g/km).

Nieuwe vloermatten voor de Formentor?

Dat kan! Vanaf € 45,-

Info Deel Test Techniek Prijs Autokosten Forum