Citroen onthult nieuwe C3

Het systeem werkt in twee stadia. Voor lichte (de)compressie regelen de veer en schokdemper samen verticale bewegingen, zonder hulp van de hydraulische stops. Bij grote impact werken de veer en schokdemper samen met de hydraulische stops om de carrosseriebewegingen geleidelijk af te remmen en schokken aan het einde van het veerbereik weg te nemen. In tegenstelling tot een mechanische stop die energie absorbeert en vervolgens een deel ervan als schok teruggeeft.

Interieur

De gebruikte materialen creëren volgens de fabrikant een huiselijk gevoel als in een woonkamer of lounge. De nieuwe gepatenteerde Citroën Advanced Comfort-stoelen zijn speciaal voor de auto ontworpen.

Met een hoogte van 1,57 m (exclusief dakrails) profiteert de nieuwe ë-C3 van crossover-achtige bodemvrijheid en gaat het in- en uitstappen gemakkelijker dankzij een 100 mm hogere zitpositie. Bovendien rijdt de auto met meer comfort en vertrouwen over verkeersdrempels en door kuilen. De bodemvrijheid is indrukwekkend met 163 mm voor de puur elektrische ë-C3 in vergelijking met de 135 mm bij de vorige generatie C3.

De merkwaarden van Citroën komen uit de verf in de puur elektrische ë-C3. Voorin is er 30 mm meer hoofdruimte dan bij de vorige generatie C3 en alle inzittenden ervaren een beter zicht naar buiten. De lengte is toegenomen met 19 mm en de breedte met 6 mm. Op ellebooghoogte is het interieur achterin 19 mm breder dan het gemiddelde in dit segment. Voorin is dat zelfs 21 mm meer dan het gemiddelde. De knieruimte achterin is minstens 20 mm meer dan het gemiddelde in zijn klasse.

et interieur zit vol opbergmogelijkheden in onder meer de portieren, de middenconsole en onder de centrale armsteun. Bovendien is er een inductielader in de middenconsole (standaard op de Max-uitvoering) om draadloos een smartphone op te laden. De in de verhouding 60-40 neer te klappen achterbank (standaard op de Max-uitvoering) en een breedte tussen de achterste wielkasten van 1.015 mm zorgen ervoor dat grotere objecten zijn te vervoeren in de ë-C3. De bagageruimte achter de achterbank telt een royale 310 liter inhoud.

Elektrische auto

De ë-C3 is het eerste model van Stellantis op een nieuw speciaal voor batterij-elektrische voertuigen ontwikkeld platform. Met een batterijpakket van lithium-ijzerfosfaat (LFP - Lithium Ferro Phosphate) met een capaciteit van 44 kWh, waarmee de ë-C3 volgens de WLTP-cyclus in theorie tot 320 km kan afleggen. Snelladen kan met 100 kW om van 20 tot 80 procent te laden in 26 minuten.

De ë-C3 wordt standaard geleverd met een driefase-lader van 11 kW, bedoeld voor het laden opladen bij een openbaar AC-laadstation of met een wallbox thuis. Opladen van 20% naar 80% capaciteit duurt 2 uur en 50 minuten met 11 kW en ongeveer 4 uur en 10 minuten met 7 kW AC-laden.

Met zijn 83 kW (113 pk) elektromotor en volledig automatische transmissie accelereert de auto van 0-100 km/u in ongeveer 11 seconden. De topsnelheid is bepaald op 135 km/u.

Ritten zijn te plannen, evenals laadstatus en batterijniveau controleren met de nieuwe e-ROUTES App. Deze is specifiek ontworpen voor de elektrische Citroën-modellen en is onderdeel van het Connect Plus- abonnement.

De optie 'Connect Plus' biedt een reeks nieuwe functies zoals:

De Citroën e-ROUTES App fungeert als een paspoort voor onder meer het plannen van een efficiënte route, monitoring van het batterijniveau en actuele gegevens over laadnetwerken. Met deze app kunnen bestuurders vertrouwen op de kortst mogelijke reistijden, de beste en meest betrouwbare laadnetwerkgegevens en toegankelijkheid. Ook biedt de app informatie over het batterijniveau bij aankomst en wordt automatisch een nieuwe route aangeboden indien nodig.

e-Remote stelt eigenaren in staat om hun MyCitroën-app te gebruiken als een afstandsbediening voor hun ë-C3 om de auto voor vertrek voor te verwarmen of voor te koelen, laadschema's te beheren, de laadstatus te controleren en de locatie van de auto te tonen.

De ë-C3 wordt automatisch gekoppeld aan e-ROUTES als de bestuurder de gegevens ervan invoert in zijn MyCitroën-account.

Uitrusting

De zogenaamde C-Zen Lounge trakteert bestuurder en voorpassagier op een goed zicht naar voren, dankzij de grote voorruit en het volledig vlakke dashboard dat visueel over de hele breedte van de auto strekt en geflankeerd wordt door de karakteristieke verticale luchtroosters van Citroën. Het dashboard is opgesplitst in twee niveaus, met de technische elementen op het bovenste niveau en een met stof beklede 'Sofa Design-stijl' deel onder.

Wat direct opvalt aan het bovenste deel van het dashboard is het ontbreken van een traditioneel instrumentencluster. De nieuwe ë-C3 maakt gebruik van een nieuwe Head-Up Display dat voertuiginformatie reflecteert op een glanzend zwart paneel tussen de bovenkant van het dashboard en de onderkant van de voorruit. Deze oplossing voorkomt gedupliceerde informatie, zoals doorgaans het geval is met een Head-Up Display-systeem en een instrumentencluster. Bovendien zorgt het ervoor dat de bestuurder alle essentiële informatie ziet zonder de ogen van de weg te hoeven halen. Het nieuwe compacte multifunctionele stuurwiel is kleiner en gemakkelijker te hanteren. Om het zicht op het Head-Up Display niet te belemmeren is het stuurwiel zowel in hoogte als in diepte verstelbaar.

In het midden van het dashboard bevindt zich een 10,25-inch kleurendisplay voor infotainment. Het scherm is iets naar de bestuurder gericht voor verbeterde ergonomie. 'My Citroen Play with Smartphone Station' behoort tot de standaarduitrusting bij de You-uitvoering waarmee de ë-C3-rijder met zijn smartphone via de speciale app toegang heeft tot muziek, radio, telefonie en navigatie.

Het met stof beklede en licht gebogen gedeelte in 'Sofa Design-stijl' geeft een warme uitstraling en karakter aan het interieur, en versterkt bovendien het gevoel van comfort en sereniteit.

Infotainment

Alle versies beschikken over bedieningselementen op het stuurwiel, met onder meer een Home-knop voor eenvoudige bediening van het infotainmentsysteem. Het systeem is leverbaar in twee niveaus:

MY CITROËN PLAY MET SMARTPHONE STATION. Dit systeem is standaard op de 'You'-uitvoering en beschikt over een ingebouwde smartphonehouder dat de mobiele telefoon kan verbinden met de auto. Met behulp van NFC (Near Field Communication) start automatisch een speciale nieuwe app waarmee eigenaren hun apparaat kunnen gebruiken om snelkoppelingen te maken naar telefoon-, radio-, navigatie- en muziekapp-services. De stuurbedieningselementen van de ë-C3 zorgen ervoor dat de bestuurder zijn handen aan het stuur kan houden. De 'Home'-knop maakt het gemakkelijk om terug te gaan naar de startpagina van de app.

MY CITROËN DRIVE MET 10,25 inch' TOUCHSCREEN is standaard op de 'Max'-uitvoering. Het centrale, ergonomisch ontworpen 10,25-inch kleurendisplay maakt gebruik van een smartphone-geïnspireerde widget-architectuur om toegang te bieden via virtuele snelkoppelingen naar belangrijke navigatie-, telefoon-, radio-, app- en mediafuncties. Draadloze WiFi-mogelijkheid maakt smartphone-mirroring en Apple CarPlay en Android Auto mogelijk.

Er zijn twee niveaus beschikbaar voor Connected Services-abonnementen om optimaal gebruik te maken van de MyCitroën-account via internet of de MyCitroën App:

'Connect One' is gratis en biedt directe toegang tot e-Call en Citroën Assistance, telemaintenance-services en tot een digitale handleiding.

Tegen een bescheiden maandelijkse vergoeding na een gratis proefperiode van één jaar voegt 'Connect Plus' realtime verkeersinformatie voor de optimale route bij elke rit, omdat alternatieven worden berekend en voorgesteld op basis van verwachte verkeersstromen en files of congestie. Het systeem presenteert ook stadsinformatie in volledige 3D-weergave (gratis gedurende drie jaar).

Beide uitvoeringen van de nieuwe ë-C3 en hun infotainmentsystemen zijn compatibel met de Citroën e-ROUTES App.

Prijs

Het platform van de nieuwe ë-C3 is speciaal ontworpen om volledig elektrische aandrijflijnen te accommoderen. Deze Citroën is gebouwd op een versie van het zeer breed inzetbare Smart Car-platform van Stellantis. Dit heeft als groot voordeel dat Citroën de nieuwe ë-C3 betaalbaar kan houden. De prijzen beginnen bij € 23.300 (fiscale waarde) / € 24.290 (inclusief belastingen en rijklaarmaakkosten).

Uitvoeringen

De You-uitvoering, de instapversie van de ë-C3, wordt geleverd met onder meer LED-koplampen, Citroën Advanced Comfort Suspension, Active Safety Brake (noodremsysteem), nieuw Citroën Head-Up Display-systeem, 'My Citroen Play with Smartphone Station' voor infotainment, elektrisch bedienbare buitenspiegels, automatische verlichting, parkeersensoren achter, achterklepspoiler, cruisecontrol, handmatige airconditioning en 6 airbags.

Het topmodel is de Max-uitvoering met 17-inch diamantgeslepen lichtmetalen wielen, Citroëns two-tone lak met contrasterend dak, decoratieve dakrails, skidplates vóór en achter, 10,25-inch kleurendisplay met touchscreen en smartphone-mirroring, Citroën Advanced Comfort Seats, automatische ruitenwissers, elektrisch inklapbare en verwarmde buitenspiegels, een stuurwiel met lederlook, in 60/40-verhouding neerklapbare achterbank en verstelbare bestuurdersstoel, LED-achterlichten, privacy glass achter, TEP/stoffen stoelbekleding, automatische airconditioning, 3D-navigatie, draadloos opladen, achteruitrijcamera, automatische dimmende achteruitkijkspiegel en elektrische ramen achter.

De ë-C3 is verkrijgbaar in 5 carrosseriekleuren: Polar White, Montecarlo Blue, Elixir Red, Mercury Grey en Perla Nera Black. De voor de Citroën C3 kenmerkende contrasterende dakkleur wordt aangeboden in zwart of wit als standaarduitrusting op de Max-uitvoering, waarbij de scheiding op de C-stijl keurig de scherpe lijn in het plaatwerk volgt.

De volledig nieuwe Citroën ë-C3 komt in de showrooms in het tweede kwartaal van 2024.