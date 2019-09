Citroen Jumpy

Citroen Jumpy is Bestelauto van het Jaar 2020

25 september 2019 | De Citroën Jumpy is verkozen tot Bestelauto van het Jaar 2020. De belangrijkste prijs in de Nederlandse bedrijfswagenwereld is dit jaar toegekend aan de Citroën vanwege de mix van sterke eigenschappen. Zo maakte de Jumpy bij de vakjury een positieve indruk op het gebied van functionaliteit, comfort, rijeigenschappen, veiligheid en uitstraling.

