Citroen Jumpy

Citroen introduceert Jumpy C-SERIES

16 februari 2021 | Citroën introduceert de Jumpy C-SERIES. Het betreft een speciale uitvoering met een reeks extra's. Behalve sportieve details en rode accenten voor het in- en exterieur monteert Citroën ook met leder beklede Advance Comfort-stoelen met massagefunctie, eventueel ook voor de bijrijder. Het C-SERIES-pakket voor de Citroën Jumpy is per direct te bestellen vanaf 2.500 euro inclusief montage (excl. BTW).

