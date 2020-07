Citroen e-Jumpy nu te bestellen

15 juli 2020 | Citro├źn maakt de prijzen bekend van de e-Jumpy. De 100% elektrisch aangedreven bedrijfswagen is vanaf de marktintroductie beschikbaar met keuze uit twee lengtevarianten, twee batterijopties en diverse uitvoeringen. De prijzen beginnen bij 29.300 euro excl. BTW/BPM voor de e-Jumpy M 50 kWh.

De nieuwe Citroën ë-Jumpy is in eerste instantie leverbaar in de lengtevarianten M en XL van respectievelijk 4,95 en 5,30 meter lang. Beide versies zijn beschikbaar met een 50 kW of 75 kWh batterij, goed voor een actieradius van 230 of 330 km (WLTP). De XL is tevens beschikbaar met een dubbele cabine. De kortere XS-variant (4,6 meter en alleen met 50 kWh batterij) en de Plancher Cabine volgen begin 2021.

Met een laadvermogen tot 1.275 kg bevindt de ë-Jumpy zich in het hart van het segment, terwijl het trekgewicht tot 1 ton voor alle versies bedraagt. Het laadvolume varieert van 4,6 tot 6,6 m3 en tussen de wielkasten is voldoende ruimte voor een Europallet. Bovendien zijn de meeste versies van de ë-Jumpy 1,90 meter hoog, zodat die in sommige (ondergrondse) parkeergarages kunnen komen.

De ë-Jumpy belooft meer comfort door het ontbreken van geluiden en trillingen in de aandrijving, evenals een moeiteloze acceleratie en onmiddellijke reactie dankzij de elektromotor met 100 kW (136 pk) en 260 Nm. Het gebruiksgemak wordt extra verhoogd dankzij de standaard on-board lader van 11 kW (3-fasen) en de mogelijkheid van 100 kW snelladen (DC), waarmee de 50 kWh batterij in 30 minuten tot 80% is opgeladen. Bij de 75 kWh batterij duurt dat 45 minuten.

De basisversie 'Control' is standaard uitgerust met zaken zoals RD6-radio met MP3-aansluiting en Bluetooth, elektrisch bedienbare en verwarmbare buitenspiegels, airconditioning, cruise control en een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel met arm- en lendesteun. Via het 7 inch touchscreen (afhankelijk van uitvoering) is een extra 'Energy'-menu toegankelijk met specifieke functionaliteiten en informatie van het elektrische voertuig. Met de My Citroën-app kan de gebruiker het opladen beheren en op afstand de resterende laadtijd en actieradius controleren. Als de ë-Jumpy aan de lader staat, is het bovendien mogelijk om voorafgaande aan vertrek alvast het interieur te verwarmen of koelen, zonder dat dit ten koste gaat van de actieradius.

De nieuwe Citroën ë-Jumpy is per direct te bestellen. De prijzen beginnen bij € 29.300,- excl. BTW/BPM voor de Control-uitvoering in de lengtevariant M met 50 kWh batterij. Dezelfde versie met 75 kWh batterij is er vanaf € 36.700,- excl. BTW/BPM. Later volgen meerdere varianten. Eind 2020 verschijnt tevens de 100% elektrische versie van de Jumper en in 2021 de elektrische Berlingo Van. Dat betekent dat vanaf 2021 alle lichte bedrijfswagens van Citroën worden aangeboden met elektrische aandrijving, naast de versies met brandstofmotoren.

