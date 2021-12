Citroen levert eerste e-Jumpy Hydrogen aan Suez Group

14 december 2021 | De allereerste e-Jumpy Hydrogen wordt binnenkort afgeleverd aan een klant. Dat is de Suez Group, die de auto aan een praktijktest zal onderwerpen bij de vestiging in Carcassonne. Hier heeft het bedrijf geïnvesteerd in de productie van waterstof, een belangrijke ontwikkeling voor de nabije toekomst.

Citroen is een van de Europese fabrikanten die een voertuig met waterstoftechniek in serieproductie neemt, als aanvulling op de modellen met een traditionele elektrische aandrijflijn. In Europa investeren landen als Frankrijk en Duitsland momenteel in waterstof, en verwacht wordt dat andere landen volgen.

Met de e-Jumpy Hydrogen richt Citroen zich op de klant die een actieradius van meer dan 300 kilometer nodig heeft voor het afleggen van lange afstanden of tijdens een lange werkdag, maar ook op de klant die een voertuig zoekt waarmee zo min mogelijk tijd verloren gaat aan tanken. De auto is bovendien zeer geschikt voor de klant die in stedelijke milieuzones werkt, maar ook regelmatig op de snelweg komt, bijvoorbeeld om snel een waterstofstation te bereiken.

De e-Jumpy beschikt over twee energiebronnen: een batterij die energie aan de aandrijving levert en een brandstofcel die waterstof en zuurstof uit de buitenlucht omzet in elektriciteit, water en warmte. Zolang er waterstof in de opslagtanks zit, wordt er continu gebruik gemaakt van de 45 kW sterke brandstofcel, goed voor een actieradius van bijna 350 kilometer. Als reserve dient de 10,5 kWh lithium-ion batterij, voor 50 kilometer (volgens WLTP) extra bereik. Deze batterij levert bovendien extra energie aan de motor, wanneer extra sprintkracht wordt verlangd. De remenergie die vrijkomt bij het loslaten van het stroompedaal of bij gebruikmaking van de remmen, wordt opgeslagen in de batterij.

Het vullen van de waterstoftanks gaat 20 keer sneller dan het opladen van de accu's in een elektrisch voertuig (gebaseerd op een laadvermogen van 100 kW aan een publiek laadstation). Er verstrijken in theorie 3 minuten om de drie waterstoftanks van de e-Jumpy Hydrogen te vullen. Ze hebben een netto opslagcapaciteit van totaal 4,4 kilo.

Net als bij de elektrische bestelwagens e-Berlingo Van, e-Jumpy en e-Jumper, heeft de integratie van de batterij en de waterstoftanks geen enkele invloed op het laadvolume van de Citroen e-Jumpy Hydrogen. Voor het behoud van de primaire functionaliteit van de e-Jumpy Hydrogen, het frequent transporteren van omvangrijke en zware ladingen, is de batterij onder de stoelen geplaatst en bevinden de drie waterstoftanks zich onder de vloer. Het bruikbare volume van de twee uitvoeringen is ongewijzigd ten opzichte van de elektrische versie: 5,3 m3 voor de standaard lengtevariant of 6,1 m3 voor de XL. Net als bij de benzine- en dieselversies bedraagt het maximum aanhangwagengewicht 1.000 kilogram.

De Citroen e-Jumpy Hydrogen wordt geassembleerd in de Franse SevelNord-vestiging en geconverteerd in het waterstof-expertisecentrum van de STELLANTIS Group in Russelsheim, Duitsland.

Gedurende de praktijktest houdt Citroen scherp in de gaten hoe de technologie zich gedraagt. Het besluit om het eerste exemplaar van de e-Jumpy Hydrogen door de Suez Group te laten testen, was gezien de uitstekende relatie en het onderlinge vertrouwen niet meer dan logisch. De commerciele samenwerking tussen Citroen en de Suez Group is gebaseerd op de gedeelde doelstelling om te innoveren en een meer duurzame omgeving te creeren. De Suez Group is nauw betrokken geweest bij de lancering van de Citroen My Ami Cargo bij de waterzuiveringsinstallatie van Saint-Cyr l'cole in de Metropole du Grand Paris. Er worden tien exemplaren van de My Ami Cargo aan het wagenpark van Suez Group toegevoegd, waarmee de afstand tussen de verschillende vestigingen wordt overbrugd en waarmee meterstanden worden opgenomen. De My Ami Cargo en de e-Jumpy Hydrogen worden op korte termijn overhandigd aan de Suez Group.

