Citroen introduceert e-Jumpy

12 mei 2020 | Citroën presenteert de 100% elektrisch aangedreven ë-Jumpy. De nieuwe Citroën ë-Jumpy komt in de tweede helft van 2020 op de markt. Eind 2020 verschijnt tevens de 100% elektrische versie van de Jumper en in 2021 de elektrische Berlingo Van. Dat betekent dat vanaf 2021 alle lichte bedrijfswagens van Citroën worden aangeboden met elektrische aandrijving, naast de versies met efficiënte brandstofmotoren. De elektrische variant is aan de buitenzijde te herkennen aan de stekkeraansluiting op het linker voorscherm. De ë-Jumpy heeft ook een andere grille en specifieke 'ë-badges' rechts van de grille en op het linker portier.

De ë-Jumpy is gebaseerd op het EMP2 multi-energieplatform van Groupe PSA en wordt aangeboden met keuze uit twee batterijpakketten, zodat de klant kan kiezen voor het rijbereik dat het beste past bij de werkzaamheden en het budget:

230 km actieradius volgens de WLTP-cyclus voor de versie met 50 kWh-batterij (18 modules), beschikbaar in de carrosserievarianten XS, M en XL.

330 km actieradius volgens de WLTP-cyclus voor de versie met 75 kWh-batterij (27 modules), beschikbaar in de carrosserievarianten M en XL.

De lithium-ion batterij is dankzij het EMP2-platform zodanig in de bodem verwerkt, dat de laadruimte van de ë-Jumpy identiek is aan die van de brandstofversies. De batterij levert de energie aan de elektromotor, verwarming en airconditioning. De batterijlading is af te lezen via de meter op het instrumentenpaneel. De reguliere 12V-accu levert energie aan alle overige stroomgebruikers en wordt opgeladen door de aandrijfbatterij.

De ë-Jumpy biedt alle voordelen van de reguliere Jumpy, zoals optimale modulariteit, ergonomie en laadcapaciteit. De elektrische ë-Jumpy is verkrijgbaar in drie lengtevarianten, waaronder de XS met een lengte van 4,6 meter voor nog meer gebruiksgemak in druk stadsgebied. Samen met de laadinhoud tot 4,6 m3 is de ë-Jumpy XS de ideale compacte bestelwagen. Dankzij Visiopark 180°, parkeersensoren voor en achter en inklapbare buitenspiegels is manoeuvreren in krappe ruimtes minder lastig. Bovendien zijn de meeste versies van de ë-Jumpy 1,90 meter hoog, zodat hij in (sommige) parkeergarages kan komen. De M en XL hebben een lengte van respectievelijk 4,95 en 5,30 meter.

Met een laadvermogen tot 1.275 kg (zonder bestuurder en afhankelijk van uitvoering, opties en uitrusting) bevindt de ë-Jumpy zich in het hart van het segment. Het trekgewicht is tot 1 ton. Het laadvolume varieert van 4,6 m3 voor de XS zonder Moduwork tot een 6,6 m3 voor de XL met Moduwork. De breedte van de laadvloer tussen de wielkasten bedraagt 1,25 meter en is voldoende voor het plaatsen van een Europallet.

De elektromotor drijft het voertuig aan volgens de gekozen rijmodus en de rijomstandigheden en laadt de batterij op tijdens het remmen of vertragen:

De elektromotor levert een vermogen van 100 kW (136 pk) en 260 Nm koppel.

De topsnelheid bedraagt 130 km/u in alle rijmodi (Eco, Normal en Power).

De rijmodus wordt geselecteerd met de keuzeschakelaar:

Normal: optimaliseert de actieradius bij normaal gebruik.

Eco: optimaliseert het energieverbruik door de werking van de verwarming en airconditioning aan te passen en zowel het vermogen als het koppel van de elektromotor te beperken.

Power: optimaliseert de voertuigprestaties bij volle belading voor een vergelijkbaar rijgedrag als in de Normal-modus zonder lading.

De laadaansluiting van de ë-Jumpy bevindt zich op het linker voorscherm. Laden kan op verschillende manieren. Via een 100 kW DC-laadstation (snellaadstation) is de 50 kWh-batterij in slechts 30 minuten tot 80% opgeladen. Bij de 75 kWh-batterij duurt dat 45 minuten. Uiteraard kan ook thuis worden opgeladen via het huishoudelijke stopcontact of via een publiek of privaat laadpunt (Wallbox).

Via de My Citroën-app kan de gebruiker het opladen beheren en op afstand de resterende laadtijd en actieradius controleren, evenals de verwarming of airconditioning activeren. Ook is het mogelijk om de batterij vertraagd op te laden (met uitzondering van snelladen). Dit kan worden geprogrammeerd via de My Citroën-app of via het 'Energy'-menu van het infotainmentsysteem in de auto. Eenmaal geprogrammeerd, hoeft alleen nog de laadkabel te worden aangesloten. Om klanten extra van dienst te zijn, biedt Citroën laadoplossingen inclusief installatie van een laadpunt op de gewenste locatie. Citroën werkt hiervoor samen met Europese partners, zowel voor particuliere als zakelijke klanten. De dienst omvat:

Door Citroën erkende laadoplossingen als accessoire

Eén aanspreekpunt voor alle klanten

De mogelijkheid om een online controle uit te voeren om de haalbaarheid van de installatie te bevestigen

Installatie van laadpunten door gekwalificeerde experts

Speciaal callcenter voor service na aanschaf

Administratieve afhandeling en subsidieaanvragen door de installatiepartner

Het leveringsgamma van de Citroën Jumpy werd in april 2019 uitgebreid om beter in te spelen op de behoeften van klanten. Sindsdien zijn vijf uitvoeringen beschikbaar, waaronder drie nieuwe: de Worker, Driver en CityVan, die specifiek gericht zijn voor gebruik op bouwplaatsen (met verhoogde wielophanging, bodembescherming, verhoogd laadvermogen en Grip Control), voor lange reizen (voorzien van rijhulpsystemen voor extra comfort en veiligheid) en voor ritten in stedelijk gebied (met extra wensbaarheid en gemak).Vier van die uitvoeringen zijn beschikbaar voor de elektrische Citroën ë-Jumpy, die overigens standaard voorzien is van diverse kenmerken van de Worker, zoals de specifieke wielophanging, bodembescherming en verhoogde rijhoogte, terwijl een verhoogd laadvermogen en Grip Control optioneel beschikbaar zijn. De beschikbare uitvoeringen zijn:

De basisversie heet 'Control' en biedt RD6-radio met MP3-aansluiting en Bluetooth, elektrisch bedienbare en verwarmbare buitenspiegels, airconditioning, cruise control en een elektrische parkeerrem. De 'Club' bezit alle voorzieningen van de Control inclusief parkeersensoren. De uitvoering 'Driver' is bedoeld voor de veelrijder. Deze heeft alle voorzieningen van de Control inclusief DAB+ digitale radio (nieuw), MirrorLink (Apple Carplay en Android Auto), Lane departure warning, Driver attention alert, Intelligent beam headlights en Speed limit recognition. De 'CityVan' is bedoeld voor veelvuldig stadsgebruik en staat garant voor extra wendbaarheid, comfort en gemakkelijke parkeermanoeuvres. De standaarduitrusting omvat onder meer DAB+ digitale radio, de Top Rear Vision-functie en keyless entry.

De Citroën ë-Jumpy is leverbaar met keuze uit drie pakketten voor connectiviteit: Connect Assist, Connect Nav en Connect Play. Deze pakketten maken deel uit van het Citroën Advanced Comfort-programma:

Het Connect Assist-pakket omvat Assistance & SOS voor de veiligheid van de bestuurder en passagiers. Door de 'Assistance'-knop handmatig in te drukken, wordt een telefoonverbinding gelegd met een speciaal callcenter. Als een licht ongeval heeft plaatsgevonden of iemand onwel geworden is, kan de bestuurder handmatig de rode 'SOS'-knop indrukken om hulpdiensten in te schakelen. Tevens wordt direct de exacte locatie van het voertuig doorgegeven. Indien als gevolg van een ongeval de airbags geactiveerd zijn, worden automatisch hulpdiensten ingeschakeld en de locatie van het voertuig doorgegeven. Deze functie is standaard op de Citroën Jumpy en dus ook op de ë-Jumpy.

Connect Nav omvat een infotainmentsysteem met 7 inch touchscreen en geïntegreerde TomTom-navigatie met real-time verkeersinformatie. Ook kunnen locaties en prijzen van parkeergarages worden opgehaald, evenals het weerbericht en lokale POI-zoekopdrachten. De functies voor navigatie, telefoon en radio kunnen bediend worden met behulp van spraakbediening. Verder profiteren gebruikers van drie jaar gratis visuele en akoestische waarschuwing van snelheidscontroles (afhankelijk van wetgeving per land). De instellingen van pre-conditioning kunnen eveneens via de touchscreen van het Connect Nav-systeem worden gewijzigd.

Connect Play (MirrorLink) biedt smartphone-connectie via Apple CarPlay en Android Auto waarmee de belangrijkste functie van de smartphone via de touchscreen in de auto bediend kunnen worden.

Met de My Citroën-app kunnen abonnees op afstand het opladen beheren, de resterende laadtijd en actieradius controleren en pre-conditioning en vertraagd opladen programmeren. Tevens hebben gebruikers toegang tot specifieke Free2Move Services voor elektrische voertuigen, zoals het zoeken van laadpunten, kilometerregistratie, onderhoudswaarschuwingen en inplannen van service-afspraken. De Free2Move-app helpt bij het parkeren en opladen dankzij de Charge My Car-diensten met:

Toegang tot 160.000 laadpunten, het uitgebreidste Europese netwerk van openbare laadstations.

Locatie van laadpunten die geschikt zijn voor de ë-Jumpy.

Optimale routeplanning op basis van de resterende actieradius, buitentemperatuur, topografie en rijstijl etc.

Betaling met laadpas of direct via de app.

