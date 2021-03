Nieuwe uitvoering voor Citroen C4

11 maart 2021 | Citroën breidt het gamma van de nieuwe C4 uit met een extra uitvoering en motorvariant. De nieuwe uitvoering C4 Live rondt het modelgamma naar onder af en de PureTech 100 S&S doet hetzelfde met het gamma aandrijflijnen voor de C4. De Citroën C4 PureTech 100 S&S Live is leverbaar voor prijzen vanaf 23.990 euro.

De nieuwe uitvoering Live is uitgerust met de PureTech 100 S&S-benzinemotor met handbediende zesversnellingsbak. Deze versie is vanaf de zomer leverbaar voor prijzen vanaf € 23.990. Private Lease vanaf € 369 per maand op basis van 60 maanden en 10.000 km/jaar.

De Live-uitvoering heeft standaard airconditioning, een digitaal 5-inch instrumentenpaneel, een 10-inch touchscreen, DAB+, Apple CarPlay, elektrisch verstelbale en verwarmbare buitenspiegels, cruise control en een snelheidsbegrenzer. Ook zijn er diverse rijhulpsystemen standaard op de Live, denk aan Active Lane Departure Warning, Active Safety Brake met voetgangerherkenning, vermoeiheidsherkenning, Hill Start Assist en verkeersbordherkenning.

De PureTech 100 S&S-aandrijflijn is vanaf de zomer ook leverbaar in combinatie met de uitvoering Feel. Deze uitvoering heeft een vanafprijs van € 26.490 en kent met zijn meeruitrusting ten opzichte van de Live een klantvoordeel van € 900. Eveneens vanaf de zomer is de BlueHDi 110 S&S leverbaar voor de Business Plus-versie van de nieuwe Citroën C4. Deze uitvoering is leverbaar voor € 29.640. Deze variant is bedoeld voor de zakelijk rijder.

De Citroën C4 met 'alles erop en eraan' betreft de uitvoering Shine. De prijs van deze uitvoering begint bij € 30.740 in combinatie met de PureTech 130 S&S-benzinemotor (versie met EAT8-automaat vanaf € 32.240). De Shine is onder meer uitgerust met 18-inch lichtmetalen 'Dark Aeroblade' velgen, chromen afwerking van de raamomlijsting, een met leder afgewerkt stuurwiel, adaptieve cruise control, dodehoekdetectie, Keyless Entry & Start, een achteruitrijcamera met Top Rear Vsiion, parkeersensoren vóór en achter en verkeersbordherkenning.

Als gevolg van de gammawijzigingen is de PureTech 130 S&S-benzinemotor met € 300 in prijs verhoogd. Dit maakt de stap naar de PureTech 130 S&S EAT8 eenvoudiger, want de meerprijs bedraagt € 1.500.

Vanafprijzen Citroën C4 per 1 mei

PureTech 100 S&S € 23.990

PureTech 130 S&S € 27.990

PureTech 130 S&S EAT8 € 29.490

BlueHDi 130 S&S EAT8 € 31.990

ë-C4 50 kWh 136 € 38.190

