Citroen e-C4 krijgt nieuwe aandrijflijn

Citroën opent de orderboeken voor de ë-C4 en ë-C4 X met de nieuwe aandrijflijn, waarmee deze modellen volgens de WLTP-cyclus tot respectievelijk 415 km en 418 km kunnen afleggen. De nieuwe aandrijflijn biedt daarmee bijna 17% meer actieradius dan de al bestaande aandrijflijn, mede dankzij een combinatie van het nieuwe batterijpakket van 54 kWh en een de efficiëntere, krachtigere motor van 115 kW (156 pk).

De nieuwe aandrijflijn voor de ë-C4 en ë-C4 X is aanvankelijk alleen beschikbaar op het Shine-uitrustingsniveau. Het betreft een aanvulling op het huidige aanbod: de aandrijflijn met een elektromotor van 100 kW (136 pk) gecombineerd met een 50 kWh-batterij voor een actieradius tot aan 357 km.

In detail

Met de nieuwe elektrische motor in de ë-C4 en ë-C4 X passeren de auto's de psychologische grens van 400 km (WLTP). Het betreft een hybrid Synchronous Motor (HSM) met, zoals gezegd, een vermogen van 115 kW (156 pk) en een koppel van 260 Nm. Optimalisatie van de energie-efficiëntie van de elektromotor brengt het gemiddelde energieverbruik in theorie terug tot 12 kW/h.

De lithium-ion-batterij van 54 kWh is relatief compact, voorzien van vloeistofkoeling voor snelladen en bestaat uit 102 cellen en 17 modules. Voor het bereiken van een betere energiedichtheid en een langere levensduur is de samenstelling van de batterij aangepast: in plaats van 60% nikkel, 20% mangaan en 20% kobalt heeft deze nu een verhouding van 80% nikkel, 10% mangaan en 10% kobalt. Dit alles leidt tot een groter rijbereik en met name ook tot 30 km extra actieradius in stadsverkeer, ook bij buitentemperaturen dicht bij 0°C.

Het realiseren van een grotere actieradius zit echter niet alleen in de efficiëntie van de elektrische motor, de hogere energiedichtheid van het batterijpakket of de energieterugwinning bij remmen. De actieradius en ook de dagelijkse bruikbaarheid is afhankelijk van meer factoren, zoals ook:

Een compact batterijpakket betekent minder gewicht, met een lager energieverbruik als resultaat.

Geoptimaliseerde oplaadtijden bij laden bij gelijkstroom met tot aan 100 kW snelladen.

Toepassing van een warmtepomp voor verwarming en koeling.

De 18-inch A+ label banden met minimale rolweerstand.

Een strakke vormgeving voor minder luchtweerstand.

Ondanks de toename in batterijcapaciteit zijn de laadtijden niet langer geworden. De ë-C4 en ë-C4 X worden standaard geleverd met een driefase-lader van 11 kW. Bij een openbaar laadstation is met een 100 kW DC-snellader van 20% naar 80% op te laden in minder dan 30 minuten.