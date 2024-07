Citroen C4 nu ook als Business

Ten opzichte van de uitvoering Plus beschikken de nieuwe versies over extra's die bedoeld zijn voor zakelijk rijders. Het gaat om uitrustingen die deel uitmaken van het Pack Safety en Pack Acces Techno. De nieuwe Business-versies zijn per direct te bestellen.

Pack Safety (t.w.v. € 250) met:

Active Safety Brake met herkenning van voetgangers, fietsers en met nachtzicht

Uitgebreide verkeersbordherkenning van snelheidslimieten, verboden in te rijden, stopborden en verboden in te halen

Pack Access Techno (t.w.v. € 800) met:

Navigatiesysteem met 10-inch touchscreen.

Connect PLUS (12 maanden gratis) inclusief TomTom Online Traffic, POI-zoekfunctie, spraakbediening, kaart-update over-the-air, rittenregistratie in MyCitroën app, digitaal instructieboekje en Keyless Entry & Start.

Keyless Entry & Start

De Business-versies worden standaard geleverd inclusief metallic lak (t.w.v. € 750). Daarbij is er keuze uit de carrosseriekleuren Okenite White, Steel Grey, Platinum Grey, Perla Nera Black en Eclipse Blue (Elixer Red voor € 200).

Prijzen nieuwe Business-versies

De Business-versies zijn door hun uitrusting bedoeld voor zakelijk rijders. Het totale klantvoordeel komt op € 1.800. Doordat er geen meerprijs geldt voor alle extra's, pakt ook de fiscale waarde lager uit, wat gunstig is voor de bijtelling.

Citroën C4 Hybrid 136 ë-DCS6 Business: vanaf € 33.575

Citroën ë-C4 54 kWh Business: vanaf € 39.455

Citroën C4 X Hybrid 136 ë-DCS6 Business: vanaf € 34.625

Citroën ë-C4 X Business: vanaf € 40.305 (fiscale waarde: € 39.315

Pack Business voor Max-versie

Voor de Max-versie van de Citroën (ë)C4 en (ë)C4 X is het nieuwe optiepakket Pack Business beschikbaar. De meerprijs bedraagt € 900, wat een voordeel betekent van € 600 ten opzichte van de waarde van alle opties bij elkaar. In dit pakket zitten: