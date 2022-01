Citroen e-C4

Citroen e-C4 Shine nu ook als Pack Busines

19 januari 2022 | Citroën speelt in op de gewijzigde bijtellingstarieven per 1 januari 2022 voor auto's met een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer. Dit doet het merk met de nieuwe, volledig elektrische ë-C4 Shine Pack Business, die per direct verkrijgbaar is voor de fiscale waarde van 35.000 euro. Hierdoor heeft een zakelijk rijder e-C4 die precies in de kaders valt voor 16% bijtelling.

