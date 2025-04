Citroen C4 nu ook als Collection

De COLLECTION-uitvoering van de Citroën ë-C4 en C4 biedt een 3D Connected navigatiesysteem met een 10-inch touchscreen, Android Auto, Apple CarPlay, digitaal instrumentenpaneel, achteruitrijcamera met Top Rear Vision (180° zicht) en keyless entry & start. Vanaf 1 juli 2025 is de Citroën ë-C4 COLLECTION ook standaard uitgerust met V2L-technologie (Vehicle-to-Load). Hiermee kunnen externe elektrische apparaten via een speciale adapter worden gevoed door de aandrijfaccu van de auto.

Verder onderscheidt de COLLECTION-uitvoering van de Citroën ë-C4 en C4 zich door details zoals de 18-inch lichtmetalen velgen in Amber Black, bumperskirts vóór en achter in Silver Chrome, Color Clips in Infra Red en extra getinte achterste zij- en achterramen.

Er zijn vier metallic lakkleuren beschikbaar: Eclipse Blue, Perla Nera Black, Okenite White en Mercury Grey. Tevens is de COLLECTION verkrijgbaar in een two-tone carrosserie met het dak in Perla Nera Black. Een zwart dak in combinatie met de carrosseriekleur Eclipse Blue is zelfs exclusief voor de COLLECTION.

Prijzen

De COLLECTION-uitvoering is te combineren met de 100% elektrische aandrijflijn van de Citroën ë-C4 156 pk extended range. Deze versie met een 54 kWh-accu en een actieradius tot 416 kilometer (WLTP) is er vanaf € 38.465 (fiscale waarde € 37.465).

Naar wens is de COLLECTION ook verkrijgbaar als 145 pk sterke Citroën C4 Hybrid. Deze versie wordt aangedreven door de conventionele 1,2-liter turbobenzinemotor met een geïntegreerde elektromotor en een zestrapsautomaat. Deze versie is er vanaf € 36.150 (fiscale waarde € 35.150).