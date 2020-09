Citroen maakt prijzen nieuwe C4 bekend

9 september 2020 | Citroën maakt de prijzen bekend van de geheel nieuwe C4 en 100% elektrische ë-C4. De modellen markeren een stap in het Citroën-design, met een verhoogde carrosserie, grote wielen, een aerodynamisch silhouet en talloze mogelijkheden voor personalisering. De nieuwe Citroën C4 en ë-C4 zijn per direct te bestellen. De levering start in januari 2021.

Het aanbod van de Citroën C4 wordt gevormd door de uitvoeringen Feel, Feel Edition en Shine. Die zijn allemaal naar wens te combineren met de PureTech 130 S&S benzinemotor, met handgeschakelde versnellingsbak of EAT8 automatische transmissie. De prijzen beginnen bij € 26.890,- voor de uitvoering Feel en lopen op tot € 30.440,- voor de C4 Feel Edition met comfortabele EAT8-automaat. Daarbij worden de versies met een automatische transmissie tijdelijk aangeboden als Launch Edition, waarbij de meerprijs € 800,- bedraagt in plaats van € 1.800,- ten opzichte van de handgeschakelde versies.

De Citroën C4 met de BlueHDi 130 S&S dieselmotor is eveneens leverbaar in de uitvoeringen Feel, Feel Edition en Shine en wordt standaard geleverd met de EAT8-automaat. De prijzen hiervan lopen uiteen van € 30.990,- tot € 33.740,-. De nieuwe Citroën C4 is ook beschikbaar via private lease. De tarieven starten bij € 399,- per maand voor de C4 PureTech 130 S&S in de uitvoeing Feel.

Speciaal voor zakelijk rijders biedt Citroën ook de C4 Business Plus. Deze uitvoering is voorzien van een uitrusting tegen een zo laag mogelijke fiscale waarde, wat voor de berijder resulteert in een lagere maandelijkse bijtelling als de auto ook voor privéritten gebruikt wordt. De C4 Business Plus PureTech 130 S&S met handgeschakelde versnellingsbak is er vanaf € 27.340,- met een netto bijtelling vanaf € 181,- per maand (afhankelijk van belastingtarief). Dezelfde versie met EAT8-automaat is leverbaar vanaf € 28.140, met een netto bijtelling vanaf € 187,- per maand. De Citroën C4 Business Plus BlueHDi 130 S&S met standaard EAT8-automaat is er vanaf € 31.440,- met een netto bijtelling vanaf € 210,- per maand.

De nieuwe Citroën ë-C4 wordt aangedreven door een elektromotor met 100 kW (136 pk) en 260 Nm, die gevoed wordt door een 50 kWh-batterij. De actieradius is vastgesteld op 350 km volgens de WLTP. Via een 100 kW DC-laadstation (snellader) kan met een snelheid van circa 10 km/minuut worden geladen en is de 50 kWh-batterij in 30 minuten tot 80% opgeladen. Uiteraard kan ook thuis worden opgeladen via het huishoudelijke stopcontact of gemakkelijk via een publiek of privaat laadpunt (Wallbox) dankzij de standaard on-board lader van 11 kW (3-fase).

De prijzen van de Citroën ë-C4 beginnen bij € 38.190,- voor de uitvoering Feel, met een netto bijtelling vanaf € 93,- per maand. De uitvoeringen Feel Edition en Shine kosten respectievelijk € 39.590,- en € 40.740,-, met een netto bijtelling vanaf € 96,- en € 99,- per maand. De private leasetarieven van de Citroën ë-C4 beginnen bij € 499,- per maand voor uitvoering Feel.

Citroën levert de C4 en ë-C4 met onder andere Full LED-koplampen, LED-dagrijverlichtig, achterlichten met 3D-effect, 5,5 inch digitaal instrumentenpaneel met LED 'ambi-light', middenarmsteun, automatische airconditioning en een infotainmentsysteem inclusief 10" touchscreen, CITROËN Connect Box, Bluetooth, Digitale radio (DAB+), Apple CarPlayTM en usb-aansluitingen voorin.

Voor het comfort is de C4 standaard uitgerust met het veersysteem met Citroën Progressive Hydraulic Cushions. Op het gebied van actieve rijhulpsystemen komt de C4 standaard met Active Lane Departure Warning System, Active Safety Brake met voetgangersherkenning, Coffee Break Alert, Cruise control met snelheidsbegrenzer, Driver Attention Alert, Hill Start Assist, Parkeersensoren achter en Verkeersbordenherkenning.

Bij de elektrische Citroën ë-C4 is de Charge My Car-app van Free2Move Services het eerste jaar gratis. Hiermee kunnen gebruikers laadpunten zoeken (locatie, voordeligste, snelste) en routes inlusief laadstops instellen, die bovendien via de app direct naar het navigatiesysteem van de auto gestuurd kunnen worden (indien aanwezig).

Bij de Citroën C4 Business Plus, die gebaseerd is op het uitrustingsniveau Feel, is de uitrusting uitgebreid met onder andere 18 inch lichtmetalen wielen en CITROËN Connect Nav met Tom Tom® kaartdatabase voor Europa.

