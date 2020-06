Citroen C4

Citroen kondigt nieuwe C4 aan

16 juni 2020 | Na de focus op het SUV-segment met de lancering van de Citroën C3 Aircross SUV en C5 Airscross SUV (respectievelijk 300.000 en 200.000 verkochte voertuigen sinds de lancering in 2017), richt Citroën zich nu op de terugkeer in het C-segment. Dit segment speelt een belangrijke rol op de Europese markt met een marktaandeel van 28% in 2019. De nieuwe Citroën C4 en 100% elektrische ë-C4 gaan de strijd aan in dit segment.

