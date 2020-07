Citroen introduceert nieuwe C4

30 juni 2020 | Citroen introduceert de geheel nieuwe C4. De Citroën C4 valt op door een vernieuwend ontwerp in dit segment, met een unieke en stoere identiteit. Het model combineert de elegante en dynamische designelementen van een hatchback met kenmerken van een SUV. De C4 wordt leverbaar met keuze uit nieuwe benzinemotoren met vermogens uiteenlopend van 74 kW (100 pk) tot 114 kW (155 pk) en dieselmotoren met vermogens van 81 kW (110 pk) tot 96 kW (130 pk), terwijl de ë-C4 beschikt over 100% elektrische aandrijving met een 100 kW (136 pk) sterke elektromotor en een actieradius van 350 km (WLTP).

Het ontwerp van de nieuwe C4 en ë-C4 is typisch Citroën en onderscheidt zich met zijn combinatie met de krachtige en robuuste kenmerken van een SUV, zoals de grote wielen tot 18 inch en de kunststof beschermdelen. Tevens is de bodemvrijheid van 156 mm groter dan bij traditionele modellen. Dankzij de lengte, breedte en hoogte van respectievelijk 4.360 mm, 1.800 mm en 1.525 mm en de opmerkelijk lange wielbasis van 2.670 mm positioneren de C4 en ë-C4 zich in het hart van het segment.

De voorzijde van de C4 en ë-C4 is eveneens een uiting van de nieuwste ontwerpstijl van Citroën, die begin 2020 geïntroduceerd werd door de nieuwe C3. De V-vormige signatuur van de LED-verlichting springt direct in het oog en markeert de volgende fase in de evolutie van het kenmerkende familiegezicht van Citroën, met de gescheiden lichtunits en de verchroomde chevrons over de breedte van de auto. De gesplitste uiteinden hiervan strekken zich nu uit tot de slanke dagrijverlichting en de koplampen daaronder.

Zowel de dagrijverlichting als de koplampen maken deel uit van de 'Citroën LED Vision'-technologie met 100% LED-verlichting en drie LED-modules voor de koplampen. De LED-mistlampen, gecombineerd met kleurrijke inzetstukken met een grafisch ontwerp, de luchtinlaatroosters met chevronpatroon en de geprononceerde vouwen in de motorkap maken deze innovatieve en hightech voorzijde compleet. De sterk aflopende daklijn en de achterspoiler hebben een positief effect op de aerodynamische eigenschappen, terwijl ze het energieke en speelse karakter van de C4 en ë-C4 extra versterken. De aflopende daklijn die over drie zijramen 'hangt' is tevens een knipoog naar de iconische Citroën GS.

Het coupé-achtige ontwerp van de achterzijde is zeer onderscheidend en net als de voorzijde voorzien van LED-verlichting met V-vormige signatuur. De achterklep biedt toegang tot de bagageruimte met een inhoud van 380 liter, terwijl de brede laadopening is geoptimaliseerd om spullen gemakkelijk in en uit te laden.

Het breed en strak ontworpen dashboard vergroot het gevoel van ruimte en bevat een unieke innovatie voor het opbergen en gebruiken van een tablet: de Citroën Smart Pad Support. Het volledig digitale, frameloze instrumentenpaneel is afleesbaar dankzij de heldere HD-beeldkwaliteit en komt met rustgevende, witte sfeerverlichting aan de zijkant. De bestuurder profiteert ook van een head-up display met essentiële rij-informatie direct in het gezichtsveld, zodat de ogen zo veel mogelijk op de weg gericht blijven. Een hoofdrol is weggelegd voor het centrale 10 inch beeldscherm op het dashboard.

De ë-C4 en C4 met automatische transmissie hebben een nieuwe versnellingshendel op de middenconsole. Er zijn drie standen (D, N en R) voor bediening en een separate P-knop om de parkeermodus te activeren. De C4 met automaat heeft tevens een 'M-knop' waarmee de transmissie handmatig bediend kan worden met schakelflippers aan het stuurwiel. Bij de elektrische ë-C4 is hier de 'B-knop' te vinden waarmee de recuperatiemodus geactiveerd kan worden om extra energie terug te winnen tijdens vertragen. Verder bieden de modellen een elektrische parkeerrem en drie rijmodi die het rijgedrag van de auto bepalen: Eco, Normal en Sport.

Net als bij andere Citroën-modellen speelt personalisering een belangrijke rol bij de nieuwe C4 en ë-C4. Er zijn 31 kleurcombinaties beschikbaar voor het exterieur en zes verschillende interieurthema's voor het interieur, waarmee het model naar eigen smaak is te configureren. Er zijn allerlei combinaties mogelijk op basis van: 7 carrosseriekleuren, 5 exterieur Color Packs, 7 typen wieldesigns en 6 interieurthema's. Dankzij deze thema's met verschillende samenstellingen op het gebied van bekledingsstoffen in eenvoudige of levendige kleurtinten, met of zonder chevronpatroon, contrasterend stikwerk, lederen bekleding en/of alcantara, is het interieurthema van grote invloed op de algehele sfeer en uitstraling van het passagierscompartiment van de Citroën C4 en ë-C4.

Het stikwerk op de Advanced Comfort-stoelen weerspiegelt het patroon dat in de nieuwe C3 is geïntroduceerd en de zitbreedte vergroot. De contrasterende gekleurde band bovenaan de rugleuningen komt overeen met de inzetstukken op de deurpanelen. Bij de ë-C4 kan de gekleurde band op de deurpanelen naar wens worden vervangen door een blauwgroene variant met chevronpatroon die goed past bij het karakter van deze 100% elektrisch aangedreven versie.

Behalve de C4 met conventionele benzine- of dieselaandrijving wordt het model ook leverbaar als 100% elektrisch aangedreven ë-C4, die als vijfde geëlektrificeerde voertuig van Citroën op de Europese markt komt. De ë-C4 wordt aangedreven door een elektromotor met 100 kW (136 pk) en 260 Nm, die gevoed wordt door een 400V lithium-ion batterij met een capaciteit van 50 kWh. De actieradius is vastgesteld op 350 km volgens de WLTP. Tevens wordt de Citroën ë-C4 geleverd met een wettelijke garantietermijn van 8 jaar/160.000 km voor de 70% van de originele laadcapaciteit.

De actieradius kan geoptimaliseerd worden met behulp van de regeneratieve remfunctie als het stroompedaal wordt losgelaten. Dit systeem maakt het mogelijk om de beschikbare energie terug te winnen die vrijkomt tijdens het vertragen. Er zijn ook verschillende rijmodi beschikbaar die geselecteerd kunnen worden met de keuzeschakelaar op de middenconsole, waarmee naar wens extra energiezuinig of juist extra sportief gereden kan worden:

Normal: optimaliseert de actieradius bij normaal gebruik.

Eco: optimaliseert het energieverbruik door de werking van de verwarming en airconditioning aan te passen en zowel het vermogen als het koppel van de elektromotor te beperken.

Power: optimaliseert de voertuigprestaties bij volle belading voor een vergelijkbaar rijgedrag als in de Normal-modus zonder lading.

De laadaansluiting van de ë-C4 bevindt zich op het linker achterscherm. Laden kan op verschillende manieren. Via een 100 kW DC-laadstation (snellader) kan met een snelheid van circa 10 km/minuut worden geladen en is de 50 kWh-batterij in 30 minuten tot 80% opgeladen. Uiteraard kan ook thuis worden opgeladen via het huishoudelijke stopcontact of gemakkelijk via een publiek of privaat laadpunt (Wallbox) dankzij de standaard on-board lader van 11 kW (3-fase).

Via de My Citroën-app kan de gebruiker op afstand het opladen beheren om bijvoorbeeld te profiteren van gunstige prijzen tijdens daluren. Dit kan ook via het menu van het infotainmentsysteem in de auto. Eenmaal geprogrammeerd, hoeft alleen nog de laadkabel te worden aangesloten die is opgeborgen onder de laadvloer van de bagageruimte. Dankzij de verlichting bij de laadaansluiting die van kleur verandert, kan visueel het laadproces gevolgd worden. Dat kan uiteraard ook via de My Citroën-app. Om klanten te ondersteunen bij de aanschaf van een laadpunt biedt Citroën een 'one-stop shop'-oplossing voor het installeren van een thuislaadpunt.

Bij de Citroën ë-C4 hebben bestuurders ook de beschikking over een specifieke weergavemodus van het instrumentenpaneel met een batterij-laadindicator en een meter die het energieverbruik van de verwarming en airconditioning aangeeft. Via de centrale 10" touchscreen is met een druk op de knop een extra menu toegankelijk waarmee specifieke kenmerken van het elektrische voertuig kunnen worden ingezien, zoals de batterijstatus, energiestroom, verbruiksstatistieken en instellingen van vertraagd opladen. Als de batterij wordt opgeladen, is de resterende laadtijd, de geladen stroom (in %) en de toegenomen actieradius (in km) te zien.

Behalve de ë-C4 met elektrische aandrijving wordt het nieuwe model van Citroën ook leverbaar als C4 met conventionele benzine- of dieselmotor, die voldoen aan de emissienorm Euro 6d:

PureTech 100 S&S met handbediende zesversnellingsbak

PureTech 130 S&S met handbediende zesversnellingsbak

PureTech 130 S&S met EAT8 automatische transmissie

PureTech 155 S&S met EAT8 automatische transmissie

BlueHDi 110 S&S met handbediende zesversnellingsbak

BlueHDi 130 S&S met EAT8 automatische transmissie

De Citroën C4 en ë-C4 zijn beide beschikbaar met Progressive Hydraulic Cushions die voor het eerst werden toegepast op de C4 Cactus en C5 Aircross SUV. Deze veertechniek bevat twintig patenten en maakt gebruik van conventionele veren en dempers in combinatie met dubbele hydraulische stops, waarvan één voor compressie en één voor decompressie. Bij een grote veerinslag wordt de demping niet opgevangen door een mechanische stop, maar nog eens extra geabsorbeerd door de hydraulische stop.

Een andere innovatie van Citroën zijn de Advanced Comfort-stoelen, die voor het eerst in de Citroën C4 Cactus en C5 Aircross SUV werden toegepast. Deze zijn bij de nieuwe C4 en ë-C4 leverbaar in combinatie met alle interieurthema's, met uitzondering van het thema 'Standard'. Deze stoelen zien er niet alleen comfortabel uit, ze zijn ook voorzien van een zitvlak met speciaal, 15 mm verdikt schuim. Dit nieuwe schuim met een hoge dichtheid zakt relatief weinig in, wat comfortabeler is tijdens lange ritten en bovendien voorkomt dat de stoelen na verloop van tijd zijn doorgezakt. Verder zijn de stoelen extra breed en bieden ze goede ondersteuning, verstelling van de lendesteun, hoogteverstelling en elektrische verstelling voor de bestuurdersstoel. En naar wens kunnen de Advanced Comfort-stoelen worden voorzien van stoelverwarming en massagefunctie.

Een wereldprimeur is weggelegd voor de unieke Citroën Smart Pad Support. Dit is een uit het dashboard schuifbare lade voor de voorste passagier waar een tablet op kan worden geplaatst dankzij de houder voor een Apple iPad Air 2 en Samsung Tab A 10,5 inch, of een universele houder voor andere modellen. Andere slimmigheden zijn er in de vorm van een grote opberglade in het dashboard met daaronder een separaat handschoenenkastje, de draadloze inductielader voor smartphones en drie USB-aansluitingen.

De bagageruimte biedt een inhoud van 380 liter en is toegankelijk dankzij de brede opening en lage laaddrempel van 715 mm. Voor extra gemak kan de bagageruimte in twee delen worden opgedeeld of extra worden vergroot dankzij de neerklapbare achterbank. Tevens zijn er twee standen om de laadvloer schuin te houden, bijvoorbeeld om een koffer gemakkelijker in of uit te laden.

De nieuwe Citroën C4 en ë-C4 zijn leverbaar met twintig rijhulpsystemen (ADAS). Een daarvan is de semi-autonome (level 2) Highway Driver Assist. Dit systeem combineert Adaptive Cruise Control met Stop & Go en Active Lane Departure Warning, waarmee de auto niet alleen de ingestelde snelheid aanhoudt en een veilige afstand tot de voorligger bewaart, maar ook automatisch stuurt om in de rijbaan te blijven. De bestuurder moet echter wel de handen aan het stuurwiel houden en onmiddellijk de controle kunnen overnemen indien nodig. Het grootste aanbod van ADAS in het Citroën-gamma, gelijk aan dat van de C5 Aircross SUV, bestaat uit:

Connect Assist omvat een gratis 24/7 assistentie- en noodhulpdienst. Door de 'Assistance'-knop handmatig in te drukken, wordt een telefoonverbinding gelegd met een speciaal callcenter. Als een licht ongeval heeft plaatsgevonden of iemand onwel geworden is, kan de bestuurder handmatig de rode 'SOS'-knop indrukken om hulpdiensten in te schakelen. Tevens wordt direct de exacte locatie van het voertuig doorgegeven. Indien als gevolg van een ongeval de airbags geactiveerd zijn, worden automatisch hulpdiensten ingeschakeld en de locatie van het voertuig doorgegeven. Connect Assist stelt gebruikers ook in staat diverse voertuigfuncties op afstand te bedienen via de My Citroën-app, zoals het programmeren van laadsessies en pre-conditioning van het interieur, evenals het controleren van batterijlading, resterende rijbereik en voertuiglocatie.

Connect Nav is het nieuwste 3D-navigatiesysteem met TomTom-navigatie en real-time verkeersinformatie. Ook kunnen locaties en prijzen van parkeergarages worden opgehaald, evenals het weerbericht en lokale POI-zoekopdrachten. Gebruikers profiteren ook van waarschuwingen voor snelheidscontroles (afhankelijk van wetgeving per land) en Free2Move-services met aanvullende informatie voor elektrische voertuigen, zoals het zoeken van laadpunten en routeplanning op basis van de resterende actieradius.

Connect Play (MirrorLink) biedt smartphone-connectie via Apple CarPlay en Android Auto waarmee de belangrijkste functie van de smartphone via de touchscreen in de auto bediend kunnen worden. De nieuwe C4 en ë-C4 hebben de mogelijkheid tot vier USB-aansluitingen, waaronder één USB type A en één USB type C voorin en één USB type A en één USB type C achterin, aan de achterzijde van de middenconsole.

