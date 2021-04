Citroen e-C4 nu ook als Live

9 april 2021 | Citroën zet de 100% elektrische ë-C4 extra scherp in de zakelijke en particuliere markt dankzij de nieuwe Live-uitvoering. Door de komst van de Livedaalt de vanafprijs naar 36.090 euro. Desondanks omvat de basisuitrusting airco, een 10-inch HD-kleurentouchscreen en diverse rijhulpsystemen.

De nieuwe Citroën ë-C4 Live is standaard uitgerust met onder meer een digitaal 5-inch instrumentenpaneel en een 10-inch capacitief kleuren touchscreen met DAB+-radio, Mirror Screen en ondersteuning van Apple CarPlay. Voor meer comfort zorgen de standaard cruise control met snelheidsbegrenzer, Hill Start Assist,airconditioning met pollenfilter en de elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels. Eveneens standaard zijn de drie rijmodi Eco, Normal en Sport.

De Citroën ë-C4 Live is ook uitgerust met diverse rijhulpsystemen die de veiligheid verbeteren. Active Lane Departure Warning, Active Safety Brake met voetgangersherkenning, verkeersbordherkenning, Driver Attention Alert en Coffee Brake Alert zijn standaard.

De nieuwe Citroën ë-C4 heeft standaard een onboard lader die geschikt is voor driefase laden (11 kW) Via een snellader is de accu van 0-80% op te laden in slechts 30 minuten. Om het laden makkelijker te maken zijn de Charge My Car App en de diensten van Free2Move het eerste jaar gratis. Een wettelijk verplichte fabrieksgarantie van 8 jaar of 160.000 kilometer op het accupakket zorgt voor extra geruststelling voor de koper.

De Citroën ë-C4 Live is leverbaar vanaf € 36.090. Zakelijk rijders profiteren van een scherpe bijtelling van € 131, berekend op basis van de in 2021 verwachte loonbelasting van respectievelijk 37,10% en bijtellingstarieven van 12%. Via private lease is de Citroën ë-C4 Live te rijden vanaf € 379 op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar.

Met de private lease aanbieding op de ë-C4 is de electrische versie gelijk geprijsd en vanaf de Feel uitvoering zelfs lager geprijsd dan een vergelijkbare bezine-uitvoering van de C4.

Nieuwe vloermatten voor de Citroen C4?

Dat kan! Vanaf € 35,-

Nieuwe uitvoering voor Citroën C4

11 maart 2021

Citroën maakt prijzen nieuwe C4 bekend

9 september 2020

Citroën introduceert nieuwe C4 2020

30 juni 2020

Citroën kondigt nieuwe C4 aan

16 juni 2020