Audi werpt licht op Q6 e-tron

De Audi Q6 e-tron staat op het nieuwe Premium Platform Electric (PPE) dat samen met Porsche is ontwikkeld. Zoals de naam al aangeeft, is dit platform speciaal voor elektrische aandrijving ontwikkeld. Door de flexibele opzet waarbij onder meer de wielbasis en de batterijcapaciteit variabel zijn, is het platform geschikt voor een breed aanbod van modellen: van SUV tot stationwagon.

De Q6 e-tron is de eerste elektrisch aangedreven Audi die in Ingolstadt van de productieband rolt. Daarbij markeert hij de start van Audi's grootste modellenoffensief ooit.

OLED-technologie

Dankzij de tweede generatie digitale OLED-technologie, die wordt toegepast in de Audi Q6 e-tron, komt licht meer dan voorheen tot leven. Zo beschikt de nieuwe elektrisch aangedreven SUV als eerste auto ter wereld over een 'active digital light signature'. In elke achterlichtunit zijn 6 OLED-panelen met 360 segmenten geïntegreerd. Via een algoritme wordt elke 10 milliseconden een nieuw beeld gecreëerd. Het bewegende licht onderstreept de dynamiek én het communicatievermogen van de Q6 e-tron. De active digital light signature aan de voorzijde wordt gerealiseerd door de interactie tussen het algoritme en 12 dimbare segmenten in de koplampen. Deze segmenten werken onderling zo samen dat de lichtintensiteit constant is.

De tweede generatie OLED-technologie opent op een wereld aan nieuwe mogelijkheden. Voor de achterlichten geldt om te beginnen dat het licht buitengewoon homogeen en contrastrijk is. OLED-technologie maakt extra reflectoren en lichtgeleiding in de lichtunits overbodig. Dat maakt de achterlichtunits extra efficiënt. Daarbij is het mogelijk om op een tweedimensionaal oppervlak driedimensionale effecten te creëren. Zo worden compleet nieuwe designs voor de achterlichtunits mogelijk.

Aan de voorzijde van de Audi Q6 e-tron valt op dat de digitale dagrijverlichting en de lichtmodules voor de hoofdverlichting optisch los van elkaar staan. Door 70 individuele LED's met een prismatische structuur en een metalen 3D-omlijsting transformeert de dagrijverlichting tot transparante 3D-objecten, die als het ware de digitale ogen van de auto vormen.

Licht voor veiligheid

Lichttechnologie speelt ook op het gebied van veiligheid een belangrijke rol. Verschillende Audi-modellen waren al leverbaar met de lichtfunctie 'proximity indication', dat andere weggebruikers waarschuwt voor het (te) dicht naderen. Op de Audi Q6 e-tron wordt deze functie uitgebreid: in de digitale OLED achterlichten is namelijk ook een 'communication light' geïntegreerd. Met specifieke lichtsignaturen en waarschuwingssymbolen worden andere weggebruikers geattendeerd op bijvoorbeeld ongevallen en stilstaande auto's. De informatie hiervoor komt van zwermdata. Net als in de Audi A8 met het 'advanced traffic information system' waarschuwen de digitale koplampen van de Q6 e-tron ook tegemoetkomend verkeer voor (mogelijk) gevaar.

Audi heeft nu al modellen met 'exit warning', die inzittenden bij het openen van de portieren waarschuwt voor van achteren naderende fietsers en auto's. De communication light feature op de Audi Q6 e-tron voegt hieraan toe dat nu ook de achteropkomende fietsers en auto's zelf gewaarschuwd worden indien de deuren open gaan. Het uitbreiden van het veiligheidsconcept naar andere weggebruikers leidt tot een hoger veiligheidsniveau voor iedereen.

Een specifieke lichtsignatuur van het communication light aan de voor- en achterzijde maakt aan andere weggebruikers duidelijk hoe ver een automatische parkeermanoeuvre van de Q6 e-tron is gevorderd en dus wanneer het veilig is om in de buurt van de auto te komen.

Er zijn tot acht digitale lichtsignaturen voor de koplampen en de achterlichten van de Audi Q6 e-tron beschikbaar. De keuze is te maken via het MMI in de auto of via de myAudi app. Voor nog meer maatwerk zijn er via optiepakketten extra signaturen beschikbaar, bijvoorbeeld met een coming/leaving home scenario. Deze opties zijn ook na aanschaf van de auto te bestellen. Eventueel zelfs voor een specifieke periode.