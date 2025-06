Audi Q6 e-tron

Audi Q6 Sportback nu bij de dealer

5 juni 2025 - Sinds deze week staat de Q6 Sportback e-tron bij de Nederlandse Audi dealers. Daarmee treedt de volledig elektrische Sportback in de voetsporen van de SUV-versie van de Audi Q6 e-tron, die vorig jaar reeds debuteerde. De Q6 Sportback e-tron is er vanaf 67.990 euro en komt net als de SUV tot eind juni in aanmerking voor een e-premie van 2.000 euro, als onderdeel van de Audi e-days.